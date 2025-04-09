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ПАРЄ визнала російське втручання загрозою для демократії

Парламентська асамблея Ради Європи. Фото: ReutersПарламентська асамблея Ради Європи. Фото: Reuters

У вівторок, 8 квітня, Парламентська Асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію «Іноземне втручання: загроза демократичній безпеці в Європі», яка визнає дії Росії прямою загрозою демократії.

Як повідомила членкиня постійної делегації Верховної Ради в ПАРЄ Євгенія Кравчук, у документі окремо наголошується на зростанні російського впливу після початку повномасштабної війни проти України.

Резолюція засуджує дезінформаційні кампанії, втручання у вибори в Молдові та Румунії, використання штучного інтелекту для маніпуляцій, а також приховане фінансування політичних сил у європейських демократіях.

ПАРЄ закликала країни-члени: законодавчо визначити іноземне втручання як злочин. Крім того, впроваджувати медіа- та цифрову грамотність з раннього віку, підтримувати незалежні ЗМІ та фактчекінг й громадянське суспільство. А також, посилити захист журналістів та медіаплюралізм.

«На міжнародному рівні Асамблея закликає підтримати санкції проти осіб, організацій та держав, які здійснюють втручання у вибори, поширюють дезінформацію, ведуть кібероперації чи фінансують підривну діяльність. Важливі правки, запропоновані українською делегацією, були враховані в тексті резолюції», — зауважила депутатка.

Окремо в резолюції згадуються російські олігархи в Європі, як інструмент впливу Кремля. 

«Асамблея визнає, що РФ використовує всі доступні засоби впливу на політику європейських країн, зокрема, нові технології, методи обману та представників так званих «антивоєнних рухів». Підтримка таких «антивоєнних рухів» має надаватися лише у виняткових випадках — тим, хто має достовірні докази переслідувань з боку російської влади за свої антивоєнні переконання», — повідомила Євгенія Кравчук.

Раніше ПАРЄ після протесту української делегації погодилася розглянути поправку, яка покладає на Володимира Путіна відповідальність за акти терору в Україні.

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