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В Україну можуть повернутися 70% громадян, але потрібні умови, — міністр єдності Чернишов

Олексій Чернишов на Конференції з відновлення України у Берліні, 11 червня 2024 рік, архівне фото «МикВісті»Олексій Чернишов на Конференції з відновлення України у Берліні, 11 червня 2024 рік, архівне фото «МикВісті»

Міністр національної єдності Олексій Чернишов заявив, що у випадку припинення або завершення війни серйозно розглянуть можливість повернення в Україну 30% українських біженців, ще 40% можуть повернутися згодом.

Про це він повідомив у інтервʼю BBC.

Олексій Чернишов зазначав, що 25%-30% українців вже прийняли рішення залишитися за кордоном, адже інтегрувалися у систему ринку праці та почали професійно розвиватися. 

«Якщо округлити, у нас залишається 40% українців. І саме за цю групу ми маємо боротися. Українці в Європі є досвідченими громадянами, які користуються демократичними здобутками реформованих країн. Тому безумовно вони будуть очікувати таких змін в Україні», — заявив Олексій Чернишов.

За його словами, відповідь на питання, скільки українців з шести мільйонів повернуться з-за кордону, залежить від успішності України. Він нагадав, що у 2000-х роках багато поляків поїхали на заробітки у Європу: Британія, Німеччина, країни Балтії, а повертатися почали вже коли покращувався ВВП Польщі та впровадились європейські стандарти в країні. 

«Повернення цих 6 мільйонів або частини для нас є життєво необхідним. Без цього ми не зможемо ані подвоїти ВВП, ані займатися економічним розвитком, ані відновити країну», — підкреслив Олексій Чернишов.

Нагадаємо, українці, які перебувають у США за гуманітарною програмою, цього тижня отримали електронні листи про нібито анулювання їхнього статусу та вимогу покинути країну протягом семи днів. 

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