Швидкість завданої шкоди вражає: Байден розкритикував Трампа

Джо Байден, Фото: Chris Kleponis — Pool via CNP / Consolidated News Photos

Колишній президент США Джо Байден уперше після завершення своєї каденції виступив публічно, різко засудивши дії адміністрації Дональда Трампа.

Його промова пролунала під час конференції адвокатів, радників і представників людей з інвалідністю, що проходила в Чикаго.

Джо Байден висловив занепокоєння масштабами негативних змін, що сталися менш ніж за сто днів нової адміністрації, зауваживши, що швидкість, з якою було завдано шкоди, вражає.

Особливу увагу він приділив скороченням у сфері соціального страхування. За його словами, ці дії залишили багатьох громадян у невпевненості щодо майбутніх виплат. Він також застеріг, що Управління соціального страхування вже зменшило кількість працівників на тисячі осіб і планує подальші скорочення.

Він підкреслив безпрецедентний характер ситуації, коли люди вперше в історії можуть втратити регулярні виплати. Колишній президент нагадав, що американці отримували соціальну допомогу навіть у найтяжчі періоди — під час війн, економічних спадів і пандемії. За його словами, зупинка виплат стане катастрофою для мільйонів родин.

— Люди зараз щиро стурбовані — вперше і єдиний раз в історії — тим, що їхні виплати соціального забезпечення можуть бути відкладені або перервані. Вони отримували їх під час війни, під час рецесії, під час пандемії. Але тепер, вперше в історії, це може змінитися. Це було б лихом для мільйонів сімей, мільйонів людей, — сказав Джо Байден.

Завершуючи виступ, він наголосив на відповідальності державних посадовців: уряд має працювати на благо громадян і дотримуватись своїх зобов’язань.

Нагадаємо також, що рішення адміністрації Дональда Трампа призупинити зовнішню допомогу США «суттєво порушило» постачання препаратів для лікування ВІЛ-інфекції у вісім країн, які незабаром можуть залишитися без цих життєво важливих ліків.