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Зеленський призначив нових голів Луганської та Сумської ОВА

Володимир Зеленський, фото: пресслужба Офісу ПрезидентаВолодимир Зеленський, фото: пресслужба Офісу Президента

Президент Володимир Зеленський підписав укази про призначення керівником Сумської ОВА Олега Григорова, а Луганської ОВА – Олексія Харченка.

Відповідні укази опубліковані на сайті Офісу президента

Президент призначив керівником Сумської ОВА Олега Григорова, раніше на цій посаді був Володимир Артюх.

Генерал-лейтенант Олег Григоров має 21-річний досвід служби в органах правопорядку. Працював начальником ГУ НП у Сумській області, потім заступником начальника Нацполіції у Запорізькій області, а з 2021 року очолював ГУ НП у Луганській області. У серпні 2024 року отримав звання генерала поліції третього рангу.

А начальником Луганської ОВА призначили Олексія Харченка. До нього на цій посаді був Артем Лисогор.

Олексій Харченко колишній депутат Житомирської міськради 8 скликання від партії «Слуга народу» та заступник голови фракції. До політичної діяльності служив у Держприкордонслужбі України, де брав участь у бойових діях. Має ступінь доктора філософії та освіту в галузях публічного управління та філології. Обіймав посаду очільника Департаменту держархбудконтролю у ДІАМ України. У 2024 році призначений головою Сєвєродонецької міської військової адміністрації, а у 2023-му за власним бажанням позбавлений депутатських повноважень. За інформацією ЗМІ, у 2022 році не відвідав жодного засідання постійної комісії.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський звільнив начальника Херсонської міської військової адміністрації Романа Мрочка. 

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