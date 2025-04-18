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Зеленський ввів санкції проти російських акторів, співаків та спортсменів

Зеленський ввів санкції проти російських акторів, співаків та спортсменів. Фото: Getty ImagesЗеленський ввів санкції проти російських акторів, співаків та спортсменів. Фото: Getty Images

Сьогодні, 18 квітня, президент Володимир Зеленський ввів санкції проти низки російських акторів, співаків та спортсменів. 

Про це свідчить відповідний указ № 246/2025, підписаний главою держави. 

«Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 18 квітня 2025 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» (додається)», — йдеться у документі.

Згідно з додатком до рішення РНБО, санкції введені проти 20 російських акторів, співаків та спортсменів:

  • акторка і режисерка Ірина Апексімова; 
  • фехтувальниця Соф'я Велика;
  • лижниця Олена Вяльбе; 
  • актор Віталій Гогунський;
  • актор Микита Джигурда;
  • співак Ярослав Дронов (SHAMAN);
  • режисер Єгор Кончаловський;
  • актор Юрій Куклачов;
  • актор Оскар Кучера;
  • боксер Денис Лебедєв;
  • актор Євген Миронов;
  • гімнаст Микита Нагорний; 
  • актор Олександр Панкратов-Чорний;
  • артист балету Сергій Полунін;
  • боксер Руслан Проводников;
  • співак Миколай Расторгуєв;
  • співак Олександр Розенбаум; 
  • музикант Ігор Сукачов (Гарік Сукачов);
  • артист балету Микола Цискарідзе;
  • репер Роман Чумаков (Жиган).

Раніше повідомлялось, що група з 50 сенаторів від Республіканської та Демократичної партій США запропонувала законопроєкт, який передбачає санкції проти Росії, якщо вона відмовиться від переговорів з Україною або спробує підірвати її суверенітет після укладення мирної угоди.

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