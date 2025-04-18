Зеленський ввів санкції проти російських акторів, співаків та спортсменів
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- Світлана Іванченко
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15:47, 18 квітня, 2025
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Сьогодні, 18 квітня, президент Володимир Зеленський ввів санкції проти низки російських акторів, співаків та спортсменів.
Про це свідчить відповідний указ № 246/2025, підписаний главою держави.
«Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 18 квітня 2025 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» (додається)», — йдеться у документі.
Згідно з додатком до рішення РНБО, санкції введені проти 20 російських акторів, співаків та спортсменів:
- акторка і режисерка Ірина Апексімова;
- фехтувальниця Соф'я Велика;
- лижниця Олена Вяльбе;
- актор Віталій Гогунський;
- актор Микита Джигурда;
- співак Ярослав Дронов (SHAMAN);
- режисер Єгор Кончаловський;
- актор Юрій Куклачов;
- актор Оскар Кучера;
- боксер Денис Лебедєв;
- актор Євген Миронов;
- гімнаст Микита Нагорний;
- актор Олександр Панкратов-Чорний;
- артист балету Сергій Полунін;
- боксер Руслан Проводников;
- співак Миколай Расторгуєв;
- співак Олександр Розенбаум;
- музикант Ігор Сукачов (Гарік Сукачов);
- артист балету Микола Цискарідзе;
- репер Роман Чумаков (Жиган).
Раніше повідомлялось, що група з 50 сенаторів від Республіканської та Демократичної партій США запропонувала законопроєкт, який передбачає санкції проти Росії, якщо вона відмовиться від переговорів з Україною або спробує підірвати її суверенітет після укладення мирної угоди.
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