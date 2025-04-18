Зеленський ввів санкції проти російських акторів, співаків та спортсменів. Фото: Getty Images

Сьогодні, 18 квітня, президент Володимир Зеленський ввів санкції проти низки російських акторів, співаків та спортсменів.

Про це свідчить відповідний указ № 246/2025, підписаний главою держави.

«Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 18 квітня 2025 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» (додається)», — йдеться у документі.

Згідно з додатком до рішення РНБО, санкції введені проти 20 російських акторів, співаків та спортсменів:

акторка і режисерка Ірина Апексімова;

фехтувальниця Соф'я Велика;

лижниця Олена Вяльбе;

актор Віталій Гогунський;

актор Микита Джигурда;

співак Ярослав Дронов (SHAMAN);

режисер Єгор Кончаловський;

актор Юрій Куклачов;

актор Оскар Кучера;

боксер Денис Лебедєв;

актор Євген Миронов;

гімнаст Микита Нагорний;

актор Олександр Панкратов-Чорний;

артист балету Сергій Полунін;

боксер Руслан Проводников;

співак Миколай Расторгуєв;

співак Олександр Розенбаум;

музикант Ігор Сукачов (Гарік Сукачов);

артист балету Микола Цискарідзе;

репер Роман Чумаков (Жиган).

Раніше повідомлялось, що група з 50 сенаторів від Республіканської та Демократичної партій США запропонувала законопроєкт, який передбачає санкції проти Росії, якщо вона відмовиться від переговорів з Україною або спробує підірвати її суверенітет після укладення мирної угоди.