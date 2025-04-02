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США можуть запровадити санкції проти російської нафти у разі відмови від переговорів з Україною

Сенатори США пропонують нові санкції проти Росії, фото: Getty ImagesСенатори США пропонують нові санкції проти Росії, фото: Getty Images

Група з 50 сенаторів від Республіканської та Демократичної партій США запропонувала законопроєкт, який передбачає санкції проти Росії, якщо вона відмовиться від переговорів з Україною або спробує підірвати її суверенітет після укладення мирної угоди.

Про це повідомляють Reuters та Washington Times.

Авторами ініціативи стали сенатор-республіканець Ліндсі Грем і сенатор-демократ Річард Блюменталь.

Зазначається, що законопроєкт передбачає запровадження первинних і вторинних санкцій проти Росії та осіб, які підтримують її агресію проти України. Одним із ключових положень є введення 500-відсоткових мит на імпорт товарів із країн, що купують російські нафту, газ, уран та інші ресурси.

Раніше президент Дональд Трамп вже заявляв про можливість посилення санкцій проти Росії.

Нагадаємо, що адміністрація Дональда Трампа останніми днями обговорює можливість того, що Сполучені Штати не зможуть досягти мирної угоди щодо України в найближчі місяці. У зв’язку з цим розробляються нові механізми тиску як на Київ, так і на Москву.

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