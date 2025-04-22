Японія передаватиме Україні супутникові розвіддані, фото: militarnyi.com

Японія погодилася передавати Україні супутникові геопросторові дані, включаючи радарні знімки з орбіти.

Інформацію оприлюднило видання Intelligence Online.

Угода передбачає співпрацю між Інститутом піонерів космосу Кюсю, який діє при Університеті Кюсю, та Головним управлінням розвідки Міністерства оборони України. Японська сторона передаватиме зображення, отримані за допомогою радарів із синтезованою апертурою.

Наразі обидві сторони працюють над технічною інтеграцією — встановленням інструментів програмування та приймання даних iQPS на платформу української розвідки. Цей етап триватиме приблизно два-три місяці.

Угоду підписали минулого тижня. Переговори щодо співпраці тривали з кінця лютого і активізувалися після тимчасового призупинення Сполученими Штатами обміну аналогічною інформацією в березні.

На сьогодні Інститут має п’ять супутників на орбіті, ще два планується вивести до кінця 2026 року.

Нагадаємо, що міністр фінансів України Сергій Марченко та Надзвичайний і повноважний посол Японії в Україні Масаші Накаґоме підписали Угоду про надання Україні кредиту обсягом до 471,9 мільярдів японських єн (близько 3 мільярдів доларів). Кредит буде обслуговуватися і погашатися за рахунок майбутніх прибутків, отриманих від знерухомлених російських суверенних активів.