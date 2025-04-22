  • вівторок

    22 квітня, 2025

  • 22.5°
    Переважно ясно

    Миколаїв

  • 22 квітня , 2025 вівторок

  • Миколаїв • 22.5° Переважно ясно

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Японія передаватиме Україні супутникові розвіддані

Японія передаватиме Україні супутникові розвіддані, фото: militarnyi.comЯпонія передаватиме Україні супутникові розвіддані, фото: militarnyi.com

Японія погодилася передавати Україні супутникові геопросторові дані, включаючи радарні знімки з орбіти.

Інформацію оприлюднило видання Intelligence Online.

Угода передбачає співпрацю між Інститутом піонерів космосу Кюсю, який діє при Університеті Кюсю, та Головним управлінням розвідки Міністерства оборони України. Японська сторона передаватиме зображення, отримані за допомогою радарів із синтезованою апертурою.

Наразі обидві сторони працюють над технічною інтеграцією — встановленням інструментів програмування та приймання даних iQPS на платформу української розвідки. Цей етап триватиме приблизно два-три місяці.

Угоду підписали минулого тижня. Переговори щодо співпраці тривали з кінця лютого і активізувалися після тимчасового призупинення Сполученими Штатами обміну аналогічною інформацією в березні.

На сьогодні Інститут має п’ять супутників на орбіті, ще два планується вивести до кінця 2026 року.

Нагадаємо, що міністр фінансів України Сергій Марченко та Надзвичайний і повноважний посол Японії в Україні Масаші Накаґоме підписали Угоду про надання Україні кредиту обсягом до 471,9 мільярдів японських єн (близько 3 мільярдів доларів). Кредит буде обслуговуватися і погашатися за рахунок майбутніх прибутків, отриманих від знерухомлених російських суверенних активів.

Реклама

Читайте також:

новини

Затори на в’їзді та виїзді з міста: на Варварівському мосту вивернуло металеву пластину

Аліна Квітко
новини

Два роки без ремонту після обстрілів: у Миколаєві жителі скаржаться на аварійні під'їзди

Світлана Іванченко
новини

Чотири модульні туалети встановлять в центрі Одеси — за ними стежитимуть камери та муніципальна варта

Аліна Квітко
новини

«Як не потрапити в пастку фейків»: у Миколаєві відбувся воркшоп для журналістів

Даріна Мельничук
новини

У Миколаївській області вирощуватимуть бавовну: аграрії закладають перші 3 тис. гектарів полів

Аліна Квітко

У Миколаєві відмінили тендер на ремонт адмінбудівель та гаражів за ₴15,5 млн

Російські війська атакували Запоріжжя: є поранені і загибла

3 години тому

Водоканал шукає підрядника, який за ₴13,9 млн відновлюватиме дороги після ремонту мереж у Миколаєві

Головне сьогодні