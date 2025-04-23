США розпустили групу, що розслідувала воєнні злочини РФ в Україні

Адміністрація Трампа згортає зусилля з розслідування російських воєнних злочинів. Фото: getty images

У США розпустили робочу групу та звільнили її координатора, який займався збором даних про воєнні злочини Росії проти України.

Про це повідомляє видання The Washington Post.

Нагадаємо, що США вирішили вийти з міжнародної групи на чолі з Європейським Союзом, яка була створена для покарання Москви за порушення міжнародного права під час вторгнення в Україну. Білий дім також скоротив роботу групи з питань відповідальності за воєнні злочини при Міністерстві юстиції та ліквідував програму арешту активів російських олігархів, що потрапили під санкції.

За даними трьох чинних і колишніх посадовців, міжвідомчу робочу групу, яку очолював координатор, було розформовано. Двоє співрозмовників WP зазначили, що координатора, уповноваженого збирати розвіддані про звірства Росії в Україні, звільнили.

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Ця посада була створена в управлінні директора національної розвідки відповідно до закону, авторами якого стали конгресмен Джейсон Кроу та колишній конгресмен Майкл Волц, нинішній радник президента США з національної безпеки.

Джейсон Кроу заявив, що посада координатора щодо звірств мала на меті притягнути Володимира Путіна до відповідальності за злочини проти українського народу. Він наголосив, що Конгрес заснував цю посаду на двопартійній основі, і адміністрація повинна забезпечити виконання її функцій відповідно до закону.

Джейсон Кроу також зазначив, що якщо Дональд Трамп і директорка Національної розвідки Тулсі Габбард прагнуть досягти міцного миру, вони мають бути готові притягнути Володимира Путіна до відповідальності за злочини в Україні.

Експерти вважають, що такі дії сигналізують союзникам і противникам про те, що США більше не є глобальним захисником верховенства права.

Нагадаємо, що у Гаазі, що в Нідерландах, 3 липня 2023 року розпочав роботу Міжнародний центр з розслідування вторгнення Росії в Україну.

Також нагадаємо, що станом на січень 2024 року зафіксовано 12 випадків катувань окупантами цивільних на території Миколаївської області.