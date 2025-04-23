США відмовляться від посередництва між РФ та Україною, якщо не отримають позитивної відповіді, — Венс

Віцепрезидент США Джей Ді Венс, фото: Getty Images

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що американці можуть відмовитися від посередництва у переговорах між Росією та Україною, якщо не отримають позитивну відповідь.

Про це пише Clash Report.

За його словами, адміністрація Трампа представила «чітку і справедливу пропозицію» як росіянам, так і українцям.

«Ми відмовимося від посередництва між Росією та Україною, якщо не отримаємо позитивної відповіді. Ми зробили чітку і справедливу пропозицію і росіянам, і українцям», — заявив віцепрезидент Джей Ді Венс.

Нагадаємо, що Сполучені Штати передали Україні документ, який містить «остаточну» мирну пропозицію, що передбачає фактичне визнання частини окупованих територій за Росією, включно з Кримом. У документі, який передали українським чиновникам у Парижі, пропозиція названа ініціативою президента Дональда Трампа. США заявили, що вийдуть з переговорного процесу, якщо не буде досягнуто згоди найближчим часом.