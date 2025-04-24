«Діалог влади та бізнесу» триває: запрошуємо представників бізнесу взяти участь в онлайн-зустрічі на тему: «Правила оподаткування мобілізованих фізичних осіб-підприємців та новації податкового законодавства для ФОПів»
- Пресреліз
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- Миколаївська ОВА
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17:45, 24 квітня, 2025
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«Діалог влади та бізнесу» триває: запрошуємо представників бізнесу взяти участь в онлайн-зустрічі на тему: «Правила оподаткування мобілізованих фізичних осіб-підприємців та новації податкового законодавства для ФОПів».
- Коли: вівторок, 29 квітня
- Час: 10:00
Під час зустрічі ви зможете поставити представникам Головного управління ДПС у Миколаївській області свої питання щодо особливостей оподаткування мобілізованих фізичних осіб-підприємців та новацій податкового законодавства для ФОПів.
Реєстрація на зустріч доступна за посиланням:
https://forms.gle/WkRbn9CgQHY5HHkd7
Посилання для приєднання до Zoom-конференції буде надіслано на вашу електронну пошту після реєстрації.
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