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«Діалог влади та бізнесу» триває: запрошуємо представників бізнесу взяти участь в онлайн-зустрічі на тему: «Правила оподаткування мобілізованих фізичних осіб-підприємців та новації податкового законодавства для ФОПів»

Зображення: Миколаївська ОДАЗображення: Миколаївська ОВА

«Діалог влади та бізнесу» триває: запрошуємо представників бізнесу взяти участь в онлайн-зустрічі на тему: «Правила оподаткування мобілізованих фізичних осіб-підприємців та новації податкового законодавства для ФОПів».

  • Коли: вівторок, 29 квітня
  • Час: 10:00

Під час зустрічі ви зможете поставити представникам Головного управління ДПС у Миколаївській області свої питання щодо особливостей оподаткування мобілізованих фізичних осіб-підприємців та новацій податкового законодавства для ФОПів.

Реєстрація на зустріч доступна за посиланням:

https://forms.gle/WkRbn9CgQHY5HHkd7

Посилання для приєднання до Zoom-конференції буде надіслано на вашу електронну пошту після реєстрації.

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