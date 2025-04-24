Зображення: Миколаївська ОВА

«Діалог влади та бізнесу» триває: запрошуємо представників бізнесу взяти участь в онлайн-зустрічі на тему: «Правила оподаткування мобілізованих фізичних осіб-підприємців та новації податкового законодавства для ФОПів».

Коли: вівторок, 29 квітня

Час: 10:00

Під час зустрічі ви зможете поставити представникам Головного управління ДПС у Миколаївській області свої питання щодо особливостей оподаткування мобілізованих фізичних осіб-підприємців та новацій податкового законодавства для ФОПів.

Реєстрація на зустріч доступна за посиланням:

https://forms.gle/WkRbn9CgQHY5HHkd7

Посилання для приєднання до Zoom-конференції буде надіслано на вашу електронну пошту після реєстрації.