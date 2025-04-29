Кадрові зміни в міністерстві оборони: Умєров отримав нових заступників

Сергій Боєв. Фото: Міноборони

Кабінет міністрів призначив трьох заступників міністра оборони України Рустема Умєрова, а ще одного — звільнив.

За словами міністра, ці кадрові рішення мають на меті посилити оперативність, ефективність та забезпечити інтеграцію оборонного відомства з міжнародними партнерами.

Першим заступником міністра став Сергій Боєв, який до цього відповідав за міжнародну взаємодію та партнерства. За словами Умєрова, Боєв координуватиме діяльність усіх заступників міністра, формуючи єдину стратегію.

— Він координуватиме всі напрямки роботи заступників міністра, щоб забезпечити єдиний курс — від поточних потреб фронту до майбутньої архітектури українського війська, — сказав Рустем Умєров.

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У центрі його роботи буде створення цілісної моделі дій, зокрема у співпраці з генерал-лейтенантом Іваном Мойсюком, щодо формування концепції Future Force — оборонного потенціалу майбутнього. Також Боєв зосередиться на розвитку партнерства із міжнародними союзниками, включаючи створення спільних підприємств.

На посаду заступника з питань логістики та закупівель призначено генерал-лейтенанта Миколу Шевцова, який раніше очолював логістичне управління Генштабу. Міністр відзначив його роль у налагодженні постачання на фронт і зазначив, що тепер Шевцов зосередиться на реформуванні закупівельної системи, скороченні бюрократії, цифровізації процесів і тісній роботі з виробниками.

— Важливим завданням є також постійний зворотний зв'язок від наших військових на фронті, щоб ми могли оперативно коригувати потреби та прискорювати процес постачання, — повідомив міністр оборони України.

Третім новим заступником став Олександр Козенко, який зосередиться на розвитку державної авіації. Він має досвід роботи у цивільній авіації та обіймав керівні посади у низці українських і міжнародних компаній. З листопада 2023 року Козенко працював радником міністра оборони, а до цього — радником керівника Офісу Президента.

Водночас у міністерстві відбулися й відставки. Посаду залишив Сергій Мельник, який, за словами міністра, обійме іншу роль.

Серед його досягнень — впровадження «пакунка пораненого», створення мережі супроводу військових і їхніх родин, модернізація військових шпиталів, а також залучення України до міжнародної офіцерської організації країн НАТО. Рустем Умєров підкреслив, що Мельник продовжить роботу в іншому напрямку, де його досвід залишатиметься надзвичайно цінним.

Раніше Кабінет Міністрів України провів низку кадрових рішень, звільнивши одразу кількох високопосадовців. Серед них — перший заступник міністра оборони Іван Гаврилюк, який залишив посаду за власним бажанням.