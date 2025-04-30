Рада продовжила до 30 серпня спрощене повернення до армії після СЗЧ

Результати голосування. Фото: Ярослав Железняк

Верховна Рада продовжила термін для спрощеного повернення на службу після першого самовільного залишення військової частини до 30 серпня.

Про це повідомив народний депутат від партії «Голос» Ярослав Железняк, закон підтримали 282 обранця.

«Під час дії воєнного стану військова служба таких осіб не призупиняється, а для тих, які залишили і не повернулись до моменту припинення чи скасування воєнного стану, військова служба призупиняється з дня, наступного після припинення чи скасування воєнного стану», — написав Ярослав Железняк.

Зазначається, якщо військовослужбовець добровільно прибуде до військової частини до 30 серпня 2025 року, й висловить готовність продовжити службу — командир зобов’язаний упродовж 72 годин відновити дію контракту, поновити службу та забезпечення.

З моменту повернення до служби поновлюються виплати, забезпечення продовольством та речами, а також пільги, передбачені законодавством.

Нагадаємо, що станом на 29 листопада 2024 року в Миколаївській області 416 військових, які самовільно залишили свої частини, повернулися до лав Збройних сил.