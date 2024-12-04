Понад 400 військових на Миколаївщині повернулись до армії після СЗЧ. Архівне фото «МикВісті»

Станом на 29 листопада в Миколаївській області 416 військових, які самовільно залишили свої частини, повернулися до лав Збройних сил.

Такі дані «МикВісті» надали у Миколаївській спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони Південного регіону.

Як відомо, 21 листопада 2024 року ВРУ внесла зміни до Закону України «Про військовий обов'язок і військову службу». Тепер, військовослужбовці, які вперше самовільно залишили частину, можуть повернутися до служби до 1 січня 2025 року.

Однак у відомстві зазначили, що дана кількість військових повернулися до своїх частин ще до вступу законодавчих змін.

Крім того, після декриміналізації СЗЧ 208 миколаївських службовців отримали ухвали суду про звільнення від кримінальної відповідальності.

Слід зазначити, що військовим, які повертаються в частини, відновлюють грошове та соціальне забезпечення.

Нагадаємо, що у серпні народні депутати ухвалили в цілому законопроєкт, яким пропонували звільняти від відповідальності тих військових, які вперше дезертирували або здійснили самовільне залишення частини, однак згодом виявили бажання повернутися на службу.