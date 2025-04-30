Україна та США можуть підписати угоду про надра вже найближчим часом, — Шмигаль

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль. Фото: пресслужба Уряду

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль підтвердив, що Київ і Вашингтон узгоджують останні деталі угоди про співпрацю у сфері надр, і документ може бути підписаний уже протягом доби.

Про це він заявив в ефірі національного телемарафону Єдині новини, у середу, 30 квітня.

Шмигаля попросили прокоментувати повідомлення ЗМІ щодо можливого підписання угоди найближчим часом. У відповідь прем’єр зазначив, що робота над текстом перебуває на фінальній стадії, а перша віцепрем’єрка — міністерка економіки Юлія Свириденко вже вилетіла до США для завершення переговорів.

— Як тільки будуть доопрацьовані всі остаточні деталі, найближчим часом, я сподіваюсь, протягом найближчої доби, угода буде підписана. І, відповідно, ми отримаємо перший крок, — сказав Денис Шмигаль.

Шмигаль підкреслив, що йдеться про «рівноправну, якісну міжнародну угоду» щодо спільних інвестицій у розвиток та відновлення України.

— Принципові моменти всі узгоджені, уряд опрацював текст угоди. Фактично на даний момент погодження основних міністерств уже зібрані, тому уряд технічно готовий у будь-який момент, як тільки буде остаточна інформація від наших колег із Вашингтона, затвердити дану угоду і ми будемо готові до її підписання, — додав голова Уряду.

Прем’єр також повідомив, що після підписання основної угоди заплановано укладання ще двох технічних — про створення Інвестиційного фонду та механізм його фінансування.

Раніше ЗМІ повідомляли, що проєкт угоди між Україною та США щодо надр вже доопрацьований та може бути підписаний вже в середу, 30 квітня.