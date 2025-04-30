Україна готова підписати зі США угоду щодо надр вже 30 квітня, — ЗМІ

Білий дім. Ілюстративне фото: Getty images

Проєкт угоди між Україною та США щодо надр вже доопрацьований та може бути підписаний вже в середу, 30 квітня.

Про це стало відомо агенції Bloomberg з власних джерел.

Згідно з проєктом документа, з яким ознайомилося агентство Bloomberg News, в рамках угоди США і Україна будуть прагнути створити умови для «збільшення інвестицій у гірничодобувну, енергетичну та суміжні галузі України». Вашингтон також визнає наміри Києва укласти угоду, яка б не конфліктувала з планами приєднання до Європейського Союзу, що давно вважається для України червоною лінією в переговорах.

Зазначається, що США погодилися, що лише майбутня військова допомога, яку вони можуть надати Україні після підписання угоди, буде зараховуватися до їхнього внеску у фонд.

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Згідно з документом, угода «зміцнює стратегічне партнерство між сторонами з метою довгострокової відбудови та модернізації України у відповідь на масштабні руйнування, спричинені повномасштабним вторгненням Росії».

За словами джерела, ще не остаточно узгоджені дві інші технічні угоди, які визначатимуть порядок функціонування спільного фонду.

Водночас офіційного підтвердження чи заяв про зміст домовленостей поки немає.

Раніше повідомлялось, що Україна та США ще обговорюють деякі питання перед підписанням угоди про корисні копалини, проте її підписання цього тижня «не очікується».

Тиждень тому країни підписали меморандум, як перший крок до досягнення домовленості про розширення економічного співробітництва, включно з розробкою мінеральних ресурсів в Україні, яке виявилося недосяжним.

Угода щодо корисних копалин між Україною та США

Нагадаємо, що раніше Дональд Трамп заявив, що хотів би укласти угоду, за якою Україна постачатиме США рідкоземельні мінерали, необхідні для виробництва електроніки, в обмін на американську допомогу.

Однак канцлер Німеччини Олаф Шольц виступив із критикою пропозиції Дональда Трампа надавати Україні військову допомогу в обмін на її корисні копалини.

Згодом президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що Україна погодилася надати Вашингтону доступ до рідкісноземельних корисних копалин на суму 500 мільярдів доларів.

Але слід зазначити, що президент України Володимир Зеленський відмовився підписувати угоду про надання США доступу до рідкісноземельних корисних копалин. У Білому домі таке рішення назвали «недалекоглядним».

Володимир Зеленський заявив, що США можуть розглянути можливість інвестування у видобуток корисних копалин на шельфі Чорного моря, який наразі перебуває під російською окупацією.

Радник президента США з національної безпеки Майк Волц закликав Київ «збавити тон» та підписати угоду про видобуток корисних копалин, яку раніше відхилив президент Володимир Зеленський.

Згодом Адміністрація президента США Дональда Трампа направила Україні оновлений варіант угоди щодо видобутку корисних копалин, у якому враховані частина зауважень Києва. Новий проєкт угоди США про корисні копалини передбачає розподіл доходів з ресурсів на звільнених територіях України.