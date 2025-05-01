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ЄС готує «план Б» на випадок, якщо Трамп відмовиться від переговорів щодо України

Кая Каллас. Фото: APКая Каллас. Фото: AP

Європейський Союз готує резервний план для збереження санкцій проти Росії, якщо адміністрація Дональда Трампа вирішить припинити участь у переговорах щодо України.

Про це заявила висока представниця ЄС із закордонних справ і безпекової політики Кая Каллас, пише Financial Times.

Кая Каллас заявила, що є ознаки того, що США можуть вийти з процесу врегулювання конфлікту та не укладати угоду з Росією. Вона додала, що Брюссель веде переговори з Вашингтоном та іншими міжнародними партнерами, щоб зберегти режим санкцій.

За даними видання, пропозиції США щодо економічного зближення з Москвою викликали занепокоєння в Європі. Деякі країни-члени ЄС навіть обговорюють можливість зняття санкцій, якщо США змінять курс і дозволять своїм компаніям співпрацювати з Росією.

У липні продовження санкцій потребуватиме одностайного рішення країн ЄС, але Угорщина вже погрожує застосувати вето. Кая Каллас зазначила, що на цей випадок в ЄС є план Б, хоча Брюссель продовжує працювати над збереженням єдності.

Вона наголосила, що Росія витрачає значну частину ВВП на армію і, ймовірно, знову її використає. Кая Каллас також підкреслила, що жодна країна ЄС не визнає Крим частиною Росії, адже «Крим — це Україна».

Кая Каллас додала, що Європа готова надати фінансову допомогу Україні, якщо США виведуть свої війська, але визнала, що військову підтримку буде складніше забезпечити без участі американців. Брюссель і європейські столиці продовжують переконувати США, що результат війни важливий і для їхніх інтересів.

Нагадаємо, що Європейський Союз продовжив до 15 вересня санкції проти 2400 російських фізичних та юридичних осіб у відповідь на агресію Росії проти України. Однак Угорщина погодилася підтримати це рішення лише в обмін на виключення кількох осіб зі списку санкцій.

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