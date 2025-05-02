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Трамп призначив нову очільницю посольства США в Україні

Джулі Девіс, фото: x/USAmbCyДжулі Девіс, фото: x/USAmbCy

Новою тимчасовою керівницею посольства США в Україні стане Джулі Девіс, яка до цього обіймала посаду американського посла на Кіпрі.

Про це повідомила речниця Державного департаменту Теммі Брюс під час брифінгу, також про це йдеться на сайті посольства США в Україні.

Призначення Джулі Девіс погоджено президентом США Дональдом Трампом та держсекретарем Марко Рубіо. Вона очолить американське диппредставництво у Києві у відповідальний період, коли, за словами Теммі Брюс, США активно просуваються до укладення мирної угоди задля припинення конфлікту.

Джулі Девіс має тридцятирічний досвід дипломатичної служби. Із лютого 2023 року вона очолювала посольство США на Кіпрі. В офіційному повідомленні американського посольства в Україні наголошується, що нова тимчасова керівниця працюватиме над завершенням війни, зміцненням двосторонніх зв’язків і безпеки обох країн.

Згідно з біографією на сайті дипустанови, Джулі Девіс раніше обіймала посади посла в Білорусі, спецпосланниці в Литві, а також працювала в Грузії, Росії та Україні. Вона також була заступницею помічника держсекретаря з питань Західної Європи та ЄС у Бюро з європейських і євразійських справ та заступницею постійного представника США при НАТО.

Наразі вона виконуватиме обов’язки тимчасового повіреного у справах, адже призначення повноцінного посла потребує затвердження Сенатом, на відміну від тимчасової позиції, яку може ухвалити адміністрація президента.

До цього посольство США в Україні очолювала Бріджит Брінк, яка, за повідомленнями медіа, подала у відставку в квітні на тлі розбіжностей з адміністрацією Дональда Трампа.

Нагадаємо, що адміністрація президента США Дональда Трампа схвалила перший експорт зброї до України на щонайменше 50 мільйонів доларів.

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