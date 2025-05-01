Адміністрація Трампа схвалила експорт зброї до України на $50 млн, — Kyiv Post

Військовий та техніка. Ілюстративне фото: armyinform

Адміністрація президента США Дональда Трампа схвалила перший експорт зброї до України на щонайменше 50 мільйонів доларів.

Про це повідомляє видання Kyiv Post, посилаючись на власні джерела у дипломатичних колах.

Повідомлення про схвалення експорту подали до Конгресу через Закон про контроль над експортом озброєнь. Це закон, який уповноважує президентів США контролювати імпорт та експорт оборонної продукції та послуг, згідно з офіційним повідомленням, надісланим до Конгресу з Управління законодавчих справ Державного департаменту.

Цього разу до України пропонують експортувати оборонну продукцію, зокрема технічні дані, та оборонні послуги.

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Конгрес у останньому пакеті допомоги Україні схвалив продаж зброї, пов'язаної з DCS, на суму понад один мільярд доларів. Попередня адміністрація США за президента Джо Байдена дозволила використати частину цієї суми для передачі вкрай необхідної зброї, зокрема повністю автоматичних кулеметів 50 калібру.

Зазначається, що через систему DCS із 2015 по 2023 рік США «непомітно» дозволяли постійний експорт оборонної продукції та послуг до України на суму понад 1,6 мільярда доларів.

Цей перший дозвіл з моменту повернення Трампа до Білого дому. Експорт дозволили лише через кілька тижнів після того, як адміністрація призупинила всю військову допомогу, пов’язану з Україною, для її перегляду. Тоді влада наголошувала на новому пріоритеті: використанні впливу США для припинення конфлікту через дипломатію, а не військову підтримку.

Як зазначив аналітик з питань безпеки дослідницької групи Tochnyi Колбі Бадвар усі DCS є «тихими», і про них не оголошують публічно, як про закордонні військові продажі. За його словами, новина полягає в тому, що продаж американської зброї продовжується, попри всі прогнози, що Трамп повністю зупинить такі поставки Україні.

Раніше ЗМІ повідомляли, що у Білому домі та Конгресі США не обговорюють нову підтримку.

Нагадаємо, що міністерка економіки України Юлія Свириденко та міністр фінансів США Скотт Бессент підписали угоду між двома країнами ​​про створення Інвестиційного фонду відбудови.