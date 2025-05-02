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8 травня у США стане Днем перемоги у Другій світовій, — указ Трампа

Дональд Трамп, фото: Getty ImagesДональд Трамп, фото: Getty Images

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати відзначатимуть День перемоги у Другій світовій війні 8 травня, а День перемоги у Першій світовій — 11 листопада.

Про це він написав на платформі Truth Social.

Дональд Трамп зазначив, що саме США зробили найбільший внесок у перемогу над нацизмом, тому, за його словами, настав час віддати належне цим досягненням. Він розкритикував сучасних американських лідерів за те, що країна «ніколи нічого не святкує» і додав, що настав час «знову святкувати наші перемоги».

«Ми виграли обидві війни, ніхто не був близький до нас за силою, хоробрістю чи військовим блиском, але ми ніколи нічого не святкуємо — це тому, що в нас більше немає лідерів, які знають, як це робити!», — наголосив президент США.

Таким чином, у США офіційно встановлюються дати для відзначення перемог у двох світових війнах.

Також він додав, що відтепер «ми знову почнемо святкувати наші перемоги».

Водночас на міжнародному рівні 8 травня традиційно вважається Днем пам’яті та примирення — днем, присвяченим вшануванню жертв Другої світової війни. Цю дату затвердила Генеральна асамблея ООН у 2004 році.

Нагадаємо, що президент РФ Володимир Путін оголосив «перемир'я» з 8 по 11 травня. У Москві заявили, що це пов'язано з 9 травня, коли у Росії святкують День перемоги у Другій світовій війні.

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