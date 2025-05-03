Хвиля, Надія, Промінь: на Миколаївщині хотять перейменувати 10 сіл
-
- Світлана Іванченко
-
•
-
6:19, 03 травня, 2025
-
В рамках загальноукраїнського процесу деколонізації та декомунізації Верховна Рада готується розглянути пакет законопроєктів про перейменування 185 населених пунктів, з яких 10 в — Миколаївській області.
Про це повідомив голова підкомітету з питань деколонізації Роман Лозинський.
За його словами, 166 із запланованих перейменувань ініційовані відповідно до закону про деколонізацію, який забороняє назви, пов’язані з російськими діячами, імперською або радянською ідеологією. Більшість нових назв запропонованы місцевим самоврядуванням, ще 19 змін ініціювали самі громади в загальному порядку.
Зазначається, що переважно нові назви — це історичні, нейтральні або ті, що підкреслюють українську ідентичність.
Очікується, що найближчим часом профільний комітет внесе відповідні постанови до парламенту. Після їх ухвалення Верховною Радою нові назви набудуть чинності.
Зокрема, у Миколаївській області нові назви отримають 10 населених пунктів у 4 районах.
Баштанський район:
-
село Волна — село Хвиля
-
село Родники — село Затишне
Вознесенський район:
-
село Надеждівка — село Надія
-
селище Тімірязєвка — селище Миролюбівське
-
село Юр’ївка — село Юріївка
Миколаївський район:
-
село Гур’ївка — село Гуріївка
-
селище Луч — селище Промінь
-
село Новоюр’ївка — село Новоюріївка
-
селище Первомайське — селище Заводське
Первомайський район:
-
село Синюхин Брід — село Синюшин Брід
Раніше повідомлялось, що Верховна Рада перейменувала 18 населених пунктів на Миколаївщині.
Останні новини про: Миколаївщина