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Хвиля, Надія, Промінь: на Миколаївщині хотять перейменувати 10 сіл

Український прапор. Ілюстративне фото: pvproductionsУкраїнський прапор. Ілюстративне фото: pvproductions

В рамках загальноукраїнського процесу деколонізації та декомунізації Верховна Рада готується розглянути пакет законопроєктів про перейменування 185 населених пунктів, з яких 10 в — Миколаївській області.

Про це повідомив голова підкомітету з питань деколонізації Роман Лозинський.

За його словами, 166 із запланованих перейменувань ініційовані відповідно до закону про деколонізацію, який забороняє назви, пов’язані з російськими діячами, імперською або радянською ідеологією. Більшість нових назв запропонованы місцевим самоврядуванням, ще 19 змін ініціювали самі громади в загальному порядку.

Зазначається, що переважно нові назви — це історичні, нейтральні або ті, що підкреслюють українську ідентичність.

Очікується, що найближчим часом профільний комітет внесе відповідні постанови до парламенту. Після їх ухвалення Верховною Радою нові назви набудуть чинності.

Зокрема, у Миколаївській області нові назви отримають 10 населених пунктів у 4 районах.

Баштанський район:

  • село Волна — село Хвиля

  • село Родники — село Затишне

Вознесенський район:

  • село Надеждівка — село Надія

  • селище Тімірязєвка — селище Миролюбівське

  • село Юр’ївка — село Юріївка

Миколаївський район:

  • село Гур’ївка — село Гуріївка

  • селище Луч — селище Промінь

  • село Новоюр’ївка — село Новоюріївка

  • селище Первомайське — селище Заводське

Первомайський район:

  • село Синюхин Брід — село Синюшин Брід

Раніше повідомлялось, що Верховна Рада перейменувала 18 населених пунктів на Миколаївщині.

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