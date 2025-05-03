Хвиля, Надія, Промінь: на Миколаївщині хотять перейменувати 10 сіл

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В рамках загальноукраїнського процесу деколонізації та декомунізації Верховна Рада готується розглянути пакет законопроєктів про перейменування 185 населених пунктів, з яких 10 в — Миколаївській області.

Про це повідомив голова підкомітету з питань деколонізації Роман Лозинський.

За його словами, 166 із запланованих перейменувань ініційовані відповідно до закону про деколонізацію, який забороняє назви, пов’язані з російськими діячами, імперською або радянською ідеологією. Більшість нових назв запропонованы місцевим самоврядуванням, ще 19 змін ініціювали самі громади в загальному порядку.

Зазначається, що переважно нові назви — це історичні, нейтральні або ті, що підкреслюють українську ідентичність.

Очікується, що найближчим часом профільний комітет внесе відповідні постанови до парламенту. Після їх ухвалення Верховною Радою нові назви набудуть чинності.

Зокрема, у Миколаївській області нові назви отримають 10 населених пунктів у 4 районах.

Баштанський район:

село Волна — село Хвиля

село Родники — село Затишне

Вознесенський район:

село Надеждівка — село Надія

селище Тімірязєвка — селище Миролюбівське

село Юр’ївка — село Юріївка

Миколаївський район:

село Гур’ївка — село Гуріївка

селище Луч — селище Промінь

село Новоюр’ївка — село Новоюріївка

селище Первомайське — селище Заводське

Первомайський район:

село Синюхин Брід — село Синюшин Брід

Раніше повідомлялось, що Верховна Рада перейменувала 18 населених пунктів на Миколаївщині.