Голова Миколаївської облради Антон Табунщик прозвітував за 2024 рік на виїзній сесії у Первомайську

Голова Миколаївської обласної ради Антон Табунщик. Фото: облрада

Голова Миколаївської обласної ради Антон Табунщик прозвітував про роботу за 2024 рік і перший квартал 2025-го. Серед ключових досягнень він назвав реформування медичної сфери — вдалося не лише зберегти лікарні, а й покращити їхнє фінансування.

Про це стало відомо, 1 травня під час сесії Миколаївської обласної ради, яка відбулась у Первомайську, пишуть «МикВісті».

За цей період облрада провела 9 сесій і ухвалила 126 рішень. Найактивнішою виявилася комісія з питань ЖКГ — 14 засідань і 49 рішень.

Медицина

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У 2024 році в області почали формувати спроможну мережу медзакладів. За словами Антона Табунщика, перед ухваленням рішень ретельно аналізували фінанси як обласних, так і міських медичних установ, а також вивчали досвід Дніпропетровщини. На основі цього створили робочу групу за участі медиків, фінансистів і депутатів.

— Цьому передувала велика робота. Ми спочатку попрацювали з фінансовими показниками не тільки обласних закладів, а й міських закладів Миколаєва, щоб зрозуміти глобальну картину. Разом з головою комісії та профільним заступником переймали досвід Дніпропетровщини, бо вони встигли затвердити госпітальну мережу ще до війни і по суті зараз працюють в госпітальній мережі з повноцінним округом. Ми творили робочу группу з вивчення питань фінсансовго забезпечення КНП куди входили фахівці управління охорони здрровя, фінасової сфери та депутати облради, – розповів Антон Табунщик.

До обласної клінічної лікарні приєднали чотири установи, зокрема офтальмологічну, стоматологічну, шкірно-венерологічну та лікарні відновного лікування. Заклад отримав 29 пакетів послуг від НСЗУ на суму 314 мільйонів гривень. Тут працюють 286 лікарів, 404 медсестри, 24 відділення, 663 ліжка. Протягом року пролікувалися понад 242 тисяч амбулаторних і майже 21 тисяча стаціонарних пацієнтів.

Фтизіопульмонологічний центр об’єднався з паліативним та інфекційним центрами. В результаті було укладено 9 пакетів з НСЗУ на загальну суму в 44,7 мільйона гривень. Кадровий потенціал складає 44 лікарі та 98 медсестер, 18 відділень та 192 ліжка. За цей період амбулаторно пролікувалось 11 тисяч 984 пацієнти, а на стаціонарі – 1624 пацієнта.

До обласної дитячої лікарні приєднали будинок дитини. Лікарня уклала 13 пакетів з НСЗУ на 124 мільйона гривень, організовано 25 відділень та 430 ліжок. За цей час там пролікувались понад 52 тисячі амбулаторних пацієнтів.

— В усіх закладах, що обʼєднались, збережено кадровий медичний персонал та обсяг медичних послуг – це головне. На сьогодні ми маємо потужні багатопрофільні медичні заклади з перспективою подальшого розвитку, – підкреслив Антон Табунщик.

За підтримки держави, місцевої влади та донорів закуплено обладнання та проведено ремонти на понад 227 мільйонів гривень. Зокрема, обласна лікарня отримала 56 мільйонів гривень, центр онкології — майже 81 мільйонів гривень на обладнання.

Міжнародні партнери також долучилися:

відкрито оновлене реабілітаційне відділення лікарні за підтримки Project HOPE;

50 медзакладів отримали 10 тонн медикаментів від французьких благодійників;

11 апаратів ШВЛ передали італійські партнери та українська діаспора.

Аптечна мережа «Фармація»: 23 нові пункти

Комунальне підприємство «Фармація» відновило 18 аптечних пунктів у 2024 році та ще 5 у першому кварталі 2025-го. Тепер 65% громад області охоплені аптечною мережею. Від вересня 2024 року підприємство працює з прибутком, а за перший квартал 2025 року чистий операційний прибуток склав 352 тисячі гривень.

— В 10 разів ми збільшили товарообіг в порівнянні з 2023 роком. Це успіх, – вказав Антон Табунщик.

Також відновлено виробництво ліків на замовлення у міжлікарняній аптеці №110, яка здатна виготовляти до 12 тисяч найменувань медикаментів.

— Підприємство бере участь у державній програмі «Доступні ліки» – доля реалізації програми складає 10% від загальної цифри. Зокрема, укладено 36 договорів та реалізовано лікарських засобів на 3,5 мільйона гривень, пільгові рецепти випускаються у 21 громаді, – додав Антон Табунщик.

Освіта: шкільні автобуси та харчування

Коштом держсубвенції та місцевих бюджетів громади отримали 26 шкільних автобусів на 43 мільйона гривень. В області працює 17 освітніх закладів, де навчається 3 270 дітей. Харчування охоплює 2 233 учнів, з них понад 1 200 — пільгових категорій і 563 дитини отримують пʼятиразове харчування.

Також депутати змінили тип і назву Миколаївської загальноосвітньої санаторної школи-інтернату №7 та приєднали Очаківську загальноосвітню санаторну школу-інтернат до Миколаївського обласного академічного ліцею «Відродження».

Соцзахист

У рамках програми «Турбота» допомогу отримали 430 родин на понад 10 мільйона гривень. Переважно — це люди з онкозахворюваннями та складними життєвими обставинами.

Для ветеранів створено консультативну раду при голові облради, надається медична та психологічна допомога.

Координаційний штаб з питань полонених провів 67 зустрічей та надав 7 400 консультацій.

Забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку електроенергії з грудня 2024 по березень 2025 року 27 звернень було опрацьовано щодо пільгового тарифу отримано пільговий тариф для 322 багатоквартирних будинків.

З грудня 2024 по березень 2025 року за зверненнями 322 багатоквартирні будинки отримали пільговий тариф на електроенергію.

Аграрії області отримали 113 модульних зерносховищ загальною місткістю 50 тисяч тонн.

Бюджет

Окремо посадовець зупинився на надходженнях до обласного бюджету. У 2024 році надходження з орендної плати склали 5,3 мільйона гривень, у першому кварталі 2025 року — ще 2,3 мільйона гривень. Успішно проведено 20 аукціонів з оренди нерухомого майна, ще 5 — наразі оголошені.

Для підтримки громад та бізнесу подано 186 грантових заявок, 46 з них уже підтримано. Табунщик підкреслив, що всі ці проєкти реалізуються за рахунок коштів іноземних партнерів.

В рамках співпраці з міжнародними донорами громади області отримали:

системи енергозбереження TESLA,

мобільні ЦНАПи,

спецтехніку для комунальних закладів: самоскиди, міні-екскаватори, мікроавтобуси, будівельне обладнання,

сміттєвози,

транспорт для медичних закладів,

мікроавтобуси для освіти та культури.

Що стосується підтримки ЗСУ, то було передано декілька транспортних засобів, 1000 FPV-дронів для 123-ї окремої бригади.

У підсумку, депутати облради погодили звіт Антона Табунщика.

Ознайомитися детальніше можна за посиланням: https://is.gd/KNOfuU

Нагадаємо, що у четвер, 1 травня, депутатський корпус Миколаївської обласної ради зібрався на очну сесію, яку провели у місті Первомайськ, щоб затвердити керівників пʼяти закладів культури та спорту.