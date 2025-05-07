Вступ України до ЄС може стати найсильнішою гарантією безпеки, — фон дер Ляєн

Урсула фон дер Ляєн, фото: SCANPIX / REUTERS

Прискорення вступу України до Європейського Союзу може стати головною гарантією безпеки після завершення війни.

Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн виступаючи на пленарному засіданні Європейського парламенту у Страсбурзі, передає «ЄП».

Фон дер Ляєн наголосила, що це не лише прагнення України, а й важливий крок для встановлення довготривалого миру в Європі. Вона зазначила, що питання членства України в ЄС було ключовою темою її зустрічі з президентом Володимиром Зеленським у Римі.

За її словами, результат війни матиме вплив на майбутнє всього європейського континенту. Вона попередила, що несправедлива мирна угода лише посилить агресію, тоді як справедливий мир може стати основою нової системи безпеки в Європі.

Фон дер Ляєн також назвала три ключові пріоритети ЄС на цьому шляху: «По-перше, підтримати обороноздатність України. По-друге, завершити поетапну відмову від російського викопного палива. І по-третє, прискорити процес вступу України до нашого Союзу».

Нагадаємо, що спеціальний представник президента США з питань України Кіт Келлог запропонував створити демілітаризовану зону між Україною та Росією як потенційний крок до врегулювання конфлікту.