Джо Байден, фото: ВВС

Колишній президент США Джо Байден розкритикував позицію Дональда Трампа щодо війни в Україні, назвавши її сучасною формою політики умиротворення.

В інтерв’ю BBC він висловив побоювання, що така риторика може спонукати інші європейські країни до поступок Росії.

Джокер Байден зазначив, що Дональд Трамп запропонував Україні розглянути можливість поступитися частиною території, щоб припинити війну, чим, на його думку, надсилається хибний сигнал агресору.

Політик також підкреслив, що президент РФ Володимир Путін сприймає Україну як частину «матері-Росії» і не може змиритися з розпадом СРСР. Байден назвав наївними тих, хто думає, що Путін зупиниться самостійно.

Водночас він відповів на закиди, що США надавали Україні лише стільки допомоги, скільки було потрібно для стримування, але не для перемоги. Байден пояснив це необхідністю уникнути прямого зіткнення між ядерними державами.

— Що зробить Путін, якщо ситуація для нього стане дійсно складною? Погрожуватиме застосувати тактичну ядерну зброю. Це не гра і не рулетка, — підсумував експрезидент.

Нагадаємо, що раніше Джо Байден висловив занепокоєння масштабами негативних змін, що сталися менш ніж за сто днів нової адміністрації, зауваживши, що швидкість, з якою було завдано шкоди, вражає.