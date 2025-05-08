Литва ухвалила резолюцію про невизнання окупованих Росією територій України

Сейм Литви, Фото: https://belprauda.org

Сейм Литви ухвалив резолюцію, яка засвідчує, що парламент не визнає окуповані Росією території України її власність ані юридично, ані фактично.

Про це повідомляє LRT.

За документ проголосували 118 депутатів, ніхто не висловив заперечень. У резолюції наголошується, що Україна є суверенною європейською державою з правом самостійно визначати свою внутрішню, зовнішню та безпекову політику. Її міжнародно визнані кордони залишаються такими, якими вони були у 1991 році.

Голова комітету з закордонних справ Ремігіюс Мотузас підкреслив, що важливо не лише припинити війну, а й відновити територіальну цілісність України.

Сейм також закликав парламенти інших країн ухвалити аналогічні резолюції, щоб засвідчити підтримку України та запобігти будь-якому міжнародному визнанню анексії українських територій Росією.

Раніше міністри оборони країн Балтії застерегли, що припинення вогню в Україні може суттєво підвищити загрозу безпеці в регіоні. Вони вважають, що Росія використає цей час для переозброєння та перекидання своїх військ на північно-східний фланг НАТО.