Росія та Китай підписали нову угоду про поглиблення стратегічного партнерства

Сі Цзіньпін та Володимир Путін, фото: GETTY IMAGES

У четвер, 8 травня, в Кремлі лідер Китаю Сі Цзіньпін і президент Росії Володимир Путін підписали угоду про подальше розширення всеосяжного стратегічного партнерства між двома країнами.

Як повідомляє агентство «Reuters», підписання документа відбулося після офіційних переговорів у Москві, куди Сі прибув із візитом.

У своїй заяві після зустрічі Путін наголосив, що відносини між Росією та Китаєм є самодостатніми. За його словами, обидві країни планують і надалі збільшувати використання національних валют у взаємних розрахунках, зменшуючи залежність від долара та євро.

Путін і Сі вже багато разів зустрічалися, зокрема в лютому 2022 року, коли було оголошено про створення «безмежного партнерства» — менш ніж за три тижні до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Китай залишається головним торговельним партнером Росії, а також надає Москві економічну підтримку, що допомагає їй адаптуватися до західних санкцій.