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Сі Цзіньпін у Москві заявив про підтримку Росії та назвав Путіна союзником у зміні світового порядку

Володимир Путін та Сі Цзіньпін, фото: ReutersСі Цзіньпін та Володимир Путін, фото: Reuters

Під час візиту до Москви 8 травня лідер Китаю Сі Цзіньпін висловив підтримку Росії у війні проти України, а президента Володимира Путіна назвав партнером у спільному прагненні до формування нового світового порядку.

Про це повідомляє агентство «Reuters».

У спільній заяві після переговорів обидва лідери наголосили, що конфлікт в Україні може бути вирішений лише шляхом усунення його «першопричин». Така риторика повністю відображає позицію російської пропаганди, яка намагається виправдати війну, посилаючись на нібито загрозу розширення НАТО, дискримінацію російськомовного населення та утиски мови, культури й медіа в Україні.

«Участь Сі, а також спільна заява, яка узгоджує позицію Китаю з російським баченням конфлікту – надає Путіну важливу підтримку на тлі тиску з боку США з вимогою припинити війну», — зазначає Reuters.

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Під час виступу китайський лідер підкреслив, що Китай і Росія мають залишатися «справжніми сталевими друзями», які пройшли багато спільних випробувань. Сі та Путін домовилися про поглиблення координації в усіх напрямках, включно з військовою сферою, а також про спільну протидію політиці «подвійного стримування», яку, на їхню думку, веде Вашингтон проти обох країн.

Крім того, президенти підтвердили намір особисто контролювати ключові напрями співпраці та розширювати обсяги торгівлі й інвестицій до 2030 року.

Варто нагадати, що Китай і Росія уклали так зване «безмежне партнерство» в лютому 2022 року — менш ніж за три тижні до початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Відтоді Пекін залишився головним економічним партнером Москви, надаючи їй підтримку, яка допомагає обходити західні санкції.

Слід зазначити, що зовнішньополітичне відомство Китаю закликало правильно розуміти роль Китайською Народної Республіки в «українському конфлікті» та не робити «безвідповідальних заяв» про участь китайських громадян у війні в Україні.

Раніше, 8 квітня українські військові взяли у полон двох громадян Китаю, які воювали в складі російської армії. 

Міністерство закордонних справ викликало тимчасового повіреного у справах Китаю в Україні та вимагатиме пояснень щодо участі китайських військових у війні на боці РФ.

Пізніше у Державному департаменті США висловили стурбованість через участь громадян Китаю у війні на боці Росії.

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