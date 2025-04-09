США про китайців у війні: Допомагають Путіну і створюють загрозу світу

Теммі Брюс, фото: censor.net

У Державному департаменті США висловили стурбованість через участь громадян Китаю у війні на боці Росії.

Про це розповіла речниця Державного департаменту США Теммі Брюс під час брифінгу 8 квітня.

За її словами, як захоплення в полон китайських громадян, так і співпраця з боку Північної Кореї викликають серйозне занепокоєння у Вашингтоні.

— Ми знаємо про повідомлення, що Україна захопила двох китайських громадян, що воювали на боці Росії в Україні. Китай — великий спонсор Росії у війні в Україні. Китай постачає біля 80% товарів подвійного призначення, необхідних Росії для ведення війни. 80% надходить з Китаю, — наголосила Теммі Брюс.

У Держдепі також нагадали позицію президента США Дональда Трампа: посилення зв’язків між Пекіном і Москвою створює загрозу глобальній безпеці та послаблює захист США і союзників.

Нагадаємо, що 8 квітня українські військові взяли у полон двох громадян Китаю, які воювали в складі російської армії.

Міністерство закордонних справ викликало тимчасового повіреного у справах Китаю в Україні та вимагатиме пояснень щодо участі китайських військових у війні на боці РФ.