У Китаї назвали «безвідповідальними» заяви про участь китайських громадян у війні в Україні
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- Даріна Мельничук
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18:13, 10 квітня, 2025
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Зовнішньополітичне відомство Китаю закликає правильно розуміти роль Китайською Народної Республіки в «українському конфлікті» та не робити «безвідповідальних заяв» про участь китайських громадян у війні в Україні.
Про це заявив речник Міністерства закордонних справ Республіки Китаю Лінь Цзянь, пише «Укрінформ».
«Китай порадив би відповідним сторонам правильно та чітко розуміти роль КНР в українському конфлікті, а не вдаватись до безвідповідальних висловлювань», — сказав Лінь Цзянь у відповідь на прохання прокоментувати нові повідомлення української сторони про громадян КНР, які воюють у складі російських окупаційних військ.
Він також додав, що уряд Китаю завжди просить своїх громадян триматися подалі від зон збройних конфліктів, уникати будь-яких форм участі у збройних конфліктах та уникати участі у військових операціях будь-якої сторони.
Нагадаємо, що 8 квітня українські військові взяли у полон двох громадян Китаю, які воювали в складі російської армії.
Міністерство закордонних справ викликало тимчасового повіреного у справах Китаю в Україні та вимагатиме пояснень щодо участі китайських військових у війні на боці РФ.
Пізніше у Державному департаменті США висловили стурбованість через участь громадян Китаю у війні на боці Росії.
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