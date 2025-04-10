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У Китаї назвали «безвідповідальними» заяви про участь китайських громадян у війні в Україні

Громадянин Китаю, що воював на боці армії РФ, якого ЗСУ взяли в полон на Донеччині. Фото: СБУГромадянин Китаю, що воював на боці армії РФ, якого ЗСУ взяли в полон на Донеччині. Фото: СБУ

Зовнішньополітичне відомство Китаю закликає правильно розуміти роль Китайською Народної Республіки в «українському конфлікті» та не робити «безвідповідальних заяв» про участь китайських громадян у війні в Україні.

Про це заявив речник Міністерства закордонних справ Республіки Китаю Лінь Цзянь, пише «Укрінформ».

«Китай порадив би відповідним сторонам правильно та чітко розуміти роль КНР в українському конфлікті, а не вдаватись до безвідповідальних висловлювань», — сказав Лінь Цзянь у відповідь на прохання прокоментувати нові повідомлення української сторони про громадян КНР, які воюють у складі російських окупаційних військ.

Він також додав, що уряд Китаю завжди просить своїх громадян триматися подалі від зон збройних конфліктів, уникати будь-яких форм участі у збройних конфліктах та уникати участі у військових операціях будь-якої сторони.

Нагадаємо, що 8 квітня українські військові взяли у полон двох громадян Китаю, які воювали в складі російської армії. 

Міністерство закордонних справ викликало тимчасового повіреного у справах Китаю в Україні та вимагатиме пояснень щодо участі китайських військових у війні на боці РФ.

Пізніше у Державному департаменті США висловили стурбованість через участь громадян Китаю у війні на боці Росії.

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