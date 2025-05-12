Перемир’я або санкції: Німеччина дає Росії час до кінця доби

Уряд Німеччини закликає Росію погодитися на безумовне припинення вогню в Україні. Якщо перемир’я не буде досягнуто до кінця доби 12 травня, Берлін разом із партнерами в ЄС розпочне підготовку нового пакету санкцій.

Про це заявив речник уряду Штефан Корнеліус, пише Європейська правда із посиланням на німецьке видання Bild.

Штефан Корнеліус наголосив, що Росія має час до завершення доби, аби погодитися на 30-денне припинення вогню без попередніх умов. У разі відмови, європейські країни негайно запустять процес підготовки нових обмежень проти Москви.

— Час спливає, залишилося дванадцять годин, — сказав він.

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Штефан Корнеліус підтвердив, що після завершення дня політичні радники почнуть працювати над санкційними заходами. Паралельно в Брюсселі триває підготовка 17-го пакета санкцій, який координують із переговорами, що ведуться в Стамбулі.

Нагадаємо, що президент РФ Володимир Путін 11 травня заявив про бажання відновити прямі переговори з Україною, які припинилися наприкінці 2022 року. Він також повідомив, що планує звернутися до президента Туреччини Реджепа Ердогана з пропозицією організувати перемовини.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував пропозицію президента Росії Володимира Путіна щодо прямих переговорів, назвавши її «хорошим знаком». Однак Володимир Зеленський підкреслив, що для реального початку діалогу з Росією спершу необхідне припинення вогню.

Президент Туреччини Реджеп Ердоган прийняв пропозицію президента Росії Володимира Путіна провести переговори між Україною та РФ у Стамбулі 15 травня.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Україні слід погодитись на пропозицію Кремля провести прямі переговори у Стамбулі 15 травня: «Проведіть ту зустріч, зараз».

Згодом Володимир Зеленський наголосив, що чекає на прямі переговори з президентом Росії Володимиром Путіним 15 травня в Туреччині.