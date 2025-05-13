Президент США Дональд Трамп та кронпринц Саудівської Аравії Мухаммед бін Салман, фото: Getty Images

Президент США Дональд Трамп прибув до Саудівської Аравії, де стартував його триденний візит у межах дипломатичного турне країнами Близького Сходу.

Про це повідомляє Білий дім.

Це його перша велика міжнародна поїздка під час другого терміну на посаді президента, пише Sky News.

Кронпринц Саудівської Аравії Мухаммед бін Салман вже анонсував масштабні інвестиції на суму близько 600 мільярдів доларів і заявив, що візит буде зосереджений на «великому бізнесі та великих інвестиціях».

За даними Axios, поїздка Трампа країнами Перської затоки стосуватиметься двосторонньої співпраці — зокрема в галузях інвестицій, продажу озброєння та розвитку штучного інтелекту.

Раніше Держдеп США повідомляв про схвалення потенційного продажу Саудівській Аравії ракет класу «повітря — повітря» середньої дальності та супутнього обладнання на суму 3,5 мільярда доларів.

Раніше Дональд Трамп заявляв, що може поїхати до Стамбулу 15 травня, де планують зустрітися президент України Володимир Зеленський та президент Росії Володимир Путін. Він наголосив, що поїде, якщо вважатиме, що є шанс досягти результату.