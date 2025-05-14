Президент Бразилії під час візиту до Москви закликатиме Путіна до переговорів із Зеленським

Президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва, фото: Eraldo Peres/AP Photo/picture alliance

Президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва заявив про намір особисто звернутися до президента Росії Володимира Путіна з вимогою взяти участь у переговорах з українським лідером Володимиром Зеленським. Зустріч може відбутися у Стамбулі, де заплановані перемовини на 15 травня.

На зворотному шляху з Китаю після участі в регіональному форумі, Лула планує зупинку в Москві, повідомляють Kyiv Post та Hurriyet Daily News.

Під час пресконференції в Пекіні він наголосив, що має намір закликати Путіна приєднатися до переговорного процесу в Туреччині, висловившись досить емоційно щодо необхідності діалогу.

Ці ініціативи Лули пролунали після заклику глави українського МЗС до Бразилії посприяти організації зустрічі між Путіним і Зеленським, використовуючи свій вплив на Росію.

Крім того, 13 травня Бразилія спільно з Китаєм оприлюднили заяву, в якій підкреслили важливість прямих переговорів як єдиного шляху до завершення війни.

Слід наголосити, що Кремль досі не готовий назвати склад російської делегації на переговорах у Стамбулі з Україною. Прессекретар російського лідера Дмитро Пєсков під час сьогоднішнього брифінгу заявив, що Володимир Путін не давав вказівок озвучувати склад делегації.

Хоча раніше президент України Володимир Зеленський наголошував, що чекає на прямі переговори з президентом Росії Володимиром Путіним в Туреччині.