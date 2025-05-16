Зустріч між представниками України РФ у Стамбулі запланована на 12:30

Українська та російська делегації зустрінуться у Стамбулі. Фото: Anadolu,

У п’ятницю, 16 травня, українська та російська делегації зустрінуться у Стамбулі для переговорів, які розпочнуться о 12:30 у палаці Долмабахче.

Як повідомляє турецьке видання Anadolu, спершу о 10:45 відбудеться тристороння зустріч представників Туреччини, США та України. Після цього о 12:30 стартують переговори між Туреччиною, Росією та Україною.

Раніше президент Володимир Зеленський затвердив склад української делегації. До списку увійшли 12 осіб, а очолить групу міністр оборони Рустем Умєров.

Раніше Володимир Зеленський та Реджеп Таїп Ердоган обговорили гарантії безпеки в Чорному морі.