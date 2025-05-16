Зустріч між представниками України РФ у Стамбулі запланована на 12:30
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- Альона Коханчук
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10:16, 16 травня, 2025
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У п’ятницю, 16 травня, українська та російська делегації зустрінуться у Стамбулі для переговорів, які розпочнуться о 12:30 у палаці Долмабахче.
Як повідомляє турецьке видання Anadolu, спершу о 10:45 відбудеться тристороння зустріч представників Туреччини, США та України. Після цього о 12:30 стартують переговори між Туреччиною, Росією та Україною.
Раніше президент Володимир Зеленський затвердив склад української делегації. До списку увійшли 12 осіб, а очолить групу міністр оборони Рустем Умєров.
Раніше Володимир Зеленський та Реджеп Таїп Ердоган обговорили гарантії безпеки в Чорному морі.
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