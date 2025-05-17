Пасічного переобрали головою партії «Слуга Народу» в Миколаївській області

Олександр Пасічний, голова Миколаївської обласної організації партії «Слуга народу», фото з Facebook-сторінки політика

16 травня в Миколаєві відбулися Збори Миколаївської обласної організації політичної партії «Слуга Народу». За результатами голосування делегатів, головою облорганізації одноголосно переобрано народного депутата України Олександра Пасічного.

Про це повідомили в штабі партії.

Повноваження Олександра Пасічного продовжено ще на два роки. Також під час зборів було затверджено оновлений склад Політичної ради обласної організації.

У Центральному апараті партії відзначають ефективність роботи Миколаївського осередку під керівництвом Олександра Пасічного. Обласна організація посідає провідні позиції у внутрішньопартійному рейтингу за основними показниками діяльності, включно з активністю на місцях та якістю взаємодії з громадами.

Однією з ключових особливостей роботи очільника обласної організації є його постійна присутність у громадах Миколаївщини. Регулярні робочі поїздки, зустрічі з керівниками громад, участь у впровадженні проєктів відновлення та соціальних ініціатив — усе це є складовими системної роботи з розвитку територіальних громад.

Окремо відзначено ефективну модель співпраці громад із військовими частинами, яку вдалося запровадити завдяки ініціативі Пасічного. Протягом останніх двох років десятки громад Миколаївщини мають можливість напряму підтримувати підрозділи ЗСУ, оперативно реагуючи на їхні потреби.

Разом з тим, активісти та представники громад наголошують на важливості ще більшої присутності представників команди «Слуги Народу» у найвіддаленіших селах області. Посилення польової роботи дозволить ще ефективніше реагувати на запити мешканців та формувати актуальні ініціативи.