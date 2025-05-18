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Польща обирає нового президента: в країні стартував перший тур виборів

Поляки голосують на виборчих дільницях. Фото: Getty ImagesПоляки голосують на виборчих дільницях. Фото: Getty Images

У неділю, 18 травня, у Польщі стартував перший тур виборів президента. Основна боротьба відбудеться між трьома кандидатами, які мають різні погляди на внутрішню політику та підтримку України.

Виборчі дільниці працюватимуть з 07:00 до 21:00 (08:00 — 22:00 за Києвом). Якщо жоден із кандидатів у президенти не отримає понад 50% голосів, тоді 1 червня відбудеться другий тур. У ньому візьмуть участь два претенденти, які набрали найбільшу кількість голосів у першому турі.

Новообраний президент має скласти присягу до 6 серпня цього року. Чинний глава держави Анджей Дуда не балується, бо його другий термін закінчується 5 серпня.

Відповідно до Конституції Польщі, глава держави має менше повноважень, ніж прем’єр-міністр та уряд країни, але він представляє країну за кордоном, є верховним головнокомандувачем збройних сил Польщі, має законодавчу ініціативу і право накладати вето на прийняті парламентом закони.

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За даними опитувань United Surveys для Wirtualna Polska, які провели 13−15 травня, лідером президентських перегонів залишається Рафал Тшасковський з 31,5% підтримки. Кароль Навроцький набрав 26,6%. Третє місце в рейтингу посідає Славомір Менцен, який має 11,7% підтримки.

Якщо відбудеться другий тур за участю Рафала Тшасковського і Кароля Навроцького, перемогу прогнозують Тшасковському з підтримкою в 56,2% проти 43,8% в опонента.

Нагадаємо, що антиукраїнський кандидат у президенти Польщі від партії «Конфедерація» Славомір Менцен відвідав Львів до річниці повномасштабного вторгнення Росії та записав провокативне відео біля пам’ятника Степану Бандері.

Як повідомляє  агентство Reuters, сьогодні в Румунії проходить другий тур президентських виборів.

За перемогу в ньому борються проросійський ультраправий кандидат Джордже Сіміон, який виграв перший тур, та мер Бухареста Нікушор Дан — центрист, що підтримує допомогу Україні.

Зазначається, що результат цих виборів може мати «далекосяжні наслідки для Європейського Союзу».

Раніше президент Румунії Клаус Йоганніс оголосив про свою відставку, щоб запобігти політичній кризі в країні. Його другий президентський термін офіційно закінчився 21 грудня 2024 року, але через скасування виборів нового президента досі не обрано.

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