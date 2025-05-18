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Зеленський з дружиною прибули на інтронізацію Папи Римського

Володимир Зеленський з дружиною у Ватикані 18 травня 2025 року. Фото: BFMTVВолодимир Зеленський з дружиною у Ватикані 18 травня 2025 року. Фото: BFMTV

У Ватикані в неділю, 18 травня, відбудеться інтронізація Папи Римського Лева XIV, на яку прибув президент України Володимир Зеленський з дружиною.

Про це повідомляє Суспільне.

На вході до площі Святого Петра у Ватикані вірян оглядає та перевіряє поліція.

— Всього 5 тисяч правоохоронців стежать за безпекою сьогодні, це така сама кількість, як під час похорону Папи Франциска, — сказав напередодні префект Риму.

Також до охорони правопорядку залучені снайпери, водолази, а також залучені Повітряні сили та працюють антидронові системи.

Загалом Ватикан очікує, що на площі Святого Петра під час інтронізаційної меси новообраного понтифіка збереться 250 тисяч людей.

Інтронізація Папи Римського Лева XIV у Ватикані. Фото: Радіо СвободаІнтронізація Папи Римського Лева XIV у Ватикані. Фото: Радіо Свобода
Інтронізація Папи Римського Лева XIV у Ватикані. Фото: Радіо СвободаІнтронізація Папи Римського Лева XIV у Ватикані. Фото: Радіо Свобода

Сьогодні його офіційно введуть на посаду під час меси. Понтифік вперше проїхався площею Святого Петра в спеціально обладнаній автівці, яку папи використовують для появи на публіці. 

До Ватикану прибув президент України Володимир Зеленський разом із першою леді та українською делегацією.

Раніше Папа Римський Лев XIV висловив готовність стати посередником у мирних переговорах між країнами, що перебувають у стані війни. 

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