Австралія надсилає Україні списані танки Abrams, попри критику США

Танк M1A1 Abrams. Фото: ABC News

Австралія передасть Україні списаних бойових танків Abrams, попри початкову відмову Сполучених Штатів надати на це дозвіл.

Про це пише ABC News, посилаючись на власні джерела.

Як повідомляється, першу партію техніки вже завантажено на судна та відправлено до України. Загалом Київ має отримати 49 таких машин.

Раніше США не дозволяли передачу «абрамсів», пояснюючи це логістичними труднощами — зокрема, нестачею кваліфікованого персоналу в Австралії для контролю за транспортуванням танків через океан.

Реклама

Згодом офіційний дозвіл з Вашингтона таки було надано, однак, за інформацією ABC News, частина американських чиновників залишилися незадоволеними цим рішенням.

«Ще до повернення Дональда Трампа на посаду президента ми попереджали австралійців, що доставка цих танків буде складною, а українцям важко буде їх обслуговувати на полі бою», — зазначив один з чиновників.

Міністр оборони Австралії Річард Марлз утримався від коментарів щодо позиції США, але підтвердив факт передачі техніки: «Ми дуже тісно співпрацювали з Україною та США, щоб забезпечити це постачання. Деякі танки вже в дорозі», зазначив він.

Він також додав, що подробиці залишаються конфіденційними з міркувань безпеки.

Нагадаємо, що у лютому 2025 року Австралія оголосила найбільший з 2022 року пакет санкцій проти РФ.