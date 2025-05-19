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Президентські вибори в Польщі: у другий тур виходять мер Варшави та керівник Інституту нацпамʼяті

Передвиборчі плакати Рафала Тшасковського і Кароля Навроцького. Фото: Getty ImagesПередвиборчі плакати Рафала Тшасковського і Кароля Навроцького. Фото: Getty Images

У неділю, 18 травня, в Польщі пройшов перший тур президентських виборів. У другий тур, якій відбудеться 1 червня, пройшли Рафал Тшасковський та Кароль Навроцький.

Національна виборча комісія Польщі оголосила, що переможцем першого туру став Рафал Тшасковський, набравши 31,36% голосів. Він випередив Кароля Навроцького, який здобув 29,54%. 

Кандидат від Конфедерації Славомір Менцен посів третє місце. За нього проголосували 14,81%. 

Явка склала 67,31%, що вище, ніж у першому турі виборів 2020 року, коли прийшли голосувати 64,51% виборців.

У другому турі зустрінуться мер Варшави та кандидат від «Громадянської коаліції» Рафал Тшасковський та керівник Інституту національної пам'яті Польщі, якого підтримала партія «Право і справедливість» — Кароль Навроцький.

Раніше повідомлялось, що у Польщі стартував перший тур виборів президента. Прогнозувалась, що основна боротьба відбудеться між трьома кандидатами, які мають різні погляди на внутрішню політику та підтримку України.

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