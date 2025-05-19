Президентські вибори в Польщі: у другий тур виходять мер Варшави та керівник Інституту нацпамʼяті
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- Світлана Іванченко
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13:42, 19 травня, 2025
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У неділю, 18 травня, в Польщі пройшов перший тур президентських виборів. У другий тур, якій відбудеться 1 червня, пройшли Рафал Тшасковський та Кароль Навроцький.
Національна виборча комісія Польщі оголосила, що переможцем першого туру став Рафал Тшасковський, набравши 31,36% голосів. Він випередив Кароля Навроцького, який здобув 29,54%.
Кандидат від Конфедерації Славомір Менцен посів третє місце. За нього проголосували 14,81%.
Явка склала 67,31%, що вище, ніж у першому турі виборів 2020 року, коли прийшли голосувати 64,51% виборців.
У другому турі зустрінуться мер Варшави та кандидат від «Громадянської коаліції» Рафал Тшасковський та керівник Інституту національної пам'яті Польщі, якого підтримала партія «Право і справедливість» — Кароль Навроцький.
Раніше повідомлялось, що у Польщі стартував перший тур виборів президента. Прогнозувалась, що основна боротьба відбудеться між трьома кандидатами, які мають різні погляди на внутрішню політику та підтримку України.
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