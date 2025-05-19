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У Молдові заговорили про «повернення» частини Одещини з виходом до моря

Депутатка партії «Велика Молдова» Вікторія Фурунте, скриншот з відеоДепутатка партії «Велика Молдова» Вікторія Фурунте, скриншот з відео

Депутатка партії «Велика Молдова» Вікторія Фурунте закликала до перегляду кордонів та заявила, що її країна має повернути собі вихід до Чорного моря шляхом відновлення контролю над Буджаком — регіоном, що нині входить до складу Одеської області України.

Як повідомляє видання Gagauznews, під час виступу Фурунте заявила, що кордони Молдови були сформовані несправедливо, що нібито позбавило країну морського виходу.

За її словами, «Молдова без моря — як лев на ланцюгу», і вона знає, «як повернути Буджак уже сьогодні».

— Ми покалічені кордонами, намальованими по лінійці. І нас позбавили виходу до моря через Буджак. А без виходу до моря Молдова подібна до лева на ланцюгу. Я знаю, як повернути Буджак уже сьогодні, і це актуально як ніколи, — заявила Вікторія Фурунте

Також вона висловила думку, що Молдова має право на перегляд кордонів на основі принципів самовизначення і територіальної цілісності. На її переконання, не існує жодного ратифікованого документа, який підтверджував би офіційне володіння Україною регіоном Буджак.

Політикиня закликала до створення «Великої Молдови», незалежної від зовнішніх фінансових ресурсів, і наголосила на прагненні до суверенного майбутнього країни.

Слід нагадати, що Кремль також претендує на українські території, а саме на чотири області та планує повністю захопити їх до кінця року. Про що заявив президент РФ Володимир Путін.

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