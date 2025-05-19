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Москва планує повну окупацію чотирьох українських областей до кінця року, — Bloomberg

Володимир Путін, фото: Getty ImagesВолодимир Путін, фото: Getty Images

Президент РФ Володимир Путін вважає, що російські війська зможуть до кінця року повністю захопити чотири українські області, на які Кремль претендує.

Про це повідомляє агентство Bloomberg з посиланням на джерело, обізнане з позицією глави РФ.

За словами співрозмовника, Володимир Путін очікує прориву української оборони найближчим часом і не має наміру поспішати з мирними домовленостями. Це також означає, що під час телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом він навряд чи запропонує суттєві поступки.

Європейські чиновники, як зазначає агентство, стурбовані тим, що Дональд Трамп може тиснути на досягнення політичного врегулювання, не зважаючи на ситуацію на фронті. Американський президент, за даними Bloomberg, прагне завершити війну якнайшвидше і планує повідомити Володимиру Зеленському та союзникам по НАТО про результати переговорів із Володимиром Путіним.

Джерела в Кремлі наголошують: попри розмови про припинення вогню, Володимир Путін готовий до затяжного конфлікту, якщо це дозволить йому досягти цілей. У Москві також не виключають нових санкцій з боку США, проте ставляться до цього без істотної тривоги.

Водночас, як зазначає агентство, така впевненість російського керівництва не збігається з оцінками західних експертів. Європейські аналітики вказують, що Росія зазнала значних втрат і не має достатніх ресурсів для масштабного наступу. Схожі думки висловлюють і деякі військові в РФ, за словами джерела, наближеного до Міноборони. Зокрема, зазначається, що українські безпілотники значно ускладнюють і здорожують будь-які наступальні дії з боку Росії.

Нагадаємо, державний секретар США Марко Рубіо заявив, що президент Дональд Трамп прагне якомога швидше організувати особисту зустріч із Володимиром Путіним.

Раніше Дональд Трамп заявив, що процес мирних переговорів між Україною та Росією не просуватиметься, поки він особисто не проведе зустріч із президентом РФ Володимиром Путіним.

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