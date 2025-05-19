Рух ЧЕСНО з’ясував, хто з нардепів задекларував найбільше громадських організацій

Народні депутати у Верховній Раді. Фото: Reuters

Понад 200 народних депутатів Верховної Ради IX скликання задекларували участь у 460 громадських, благодійних і професійних організаціях.

Про це повідомили аналітики Руху ЧЕСНО після аналізу декларацій парламентарів.

Серед задекларованих структур — фонди, названі на честь самих депутатів, адвокатські об’єднання, спортивні клуби та навіть організації з антикорупційною риторикою. Одну з таких, зокрема, створив народний депутат Антон Яценко, який сам є фігурантом низки журналістських антикорупційних розслідувань.

Найактивнішими в цьому контексті виявилися депутати, обрані за партійними списками — таких 110. Ще 99 народних обранців, які задекларували членство в організаціях, є мажоритарниками. Найбільше організацій вказали у своїх деклараціях представники фракції «Слуга Народу» — 113. Далі йдуть «Європейська Солідарність» із 18 депутатами та «Батьківщина» — з 14.

Кількість організацій створених нардепами. Інфографіка: рух ЧЕСНО

Абсолютним рекордсменом став нардеп-мажоритарник із Черкащини Антон Яценко, який задекларував одночасну участь у 18 громадських об’єднаннях. Водночас жодна з цих організацій не демонструє публічної активності: відсутні офіційні сайти, сторінки у соцмережах та фінансова звітність.

Більшість із зазначених ГО мають тісний зв’язок з родиною Яценка. Серед засновників фігурують його батько Володимир Яценко, дружина Тетяна Яценко, а також її батьки — Володимир і Наталія Врублевські. Більшість організацій зареєстровані за однією адресою в центрі Києва — на вулиці Хрещатик, 6. Виняток становлять лише дві структури: «Центр тендерних процедур та бізнес-планування» та «Асоціація сприяння боротьбі з корупцією».

Раніше повідомлялось, що впродовж 2016-2024 років Національне антикорупційне бюро повідомило про підозру 68 чинним та колишнім народним депутатам. З них 41 — після початку повномасштабного вторгнення Росії, у 2022-2024 роках.