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Трамп підписав укази про розвиток ядерної енергетики та «золотий стандарт» науки

Дональд Трамп, фото: flickr.comДональд Трамп, фото: flickr.com

Президент США Дональд Трамп затвердив два нові укази, спрямовані на реформу в галузі науки та ядерної енергетики.

Про це повідомили на сайті Білого дому.

Перший указ стосується «відродження» ядерної енергетики в США. Він дозволяє тестування новітніх конструкцій реакторів у лабораторіях Міністерства енергетики, відкриває можливість будівництва ядерних об’єктів на федеральних землях та вимагає швидкого ліцензування з боку ядерного регулятора.

Другий указ впроваджує так званий «золотий стандарт науки». Його мета — підвищити довіру до наукових досліджень через прозорість, відкритість до перевірки та відсутність конфлікту інтересів. Указ зобов’язує федеральні наукові агентства переглянути свою роботу відповідно до нових принципів.

Білий дім закликає й дослідницькі установи та вчених по всій країні повернутися до «основ» і працювати за новими стандартами.

Також він планує замінити чинну візову програму для інвесторів «EB-5» на нову так звану «золоту карту», яка коштуватиме 5 мільйонів доларів та відкриватиме шлях до громадянства.

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