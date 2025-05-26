В Одесі планують скоротити виші: МОН розглядає об’єднання навколо університету ім. Мечникова

Будівля Одеського національного медичного університету. Ілюстративне фото: rectors.odessa.ua

Міністерство освіти і науки планує скорочення частини вишів в Одесі, де наразі діє 12 університетів — у перспективі їх можуть об’єднати навколо потужніших закладів, зокрема університету імені Мечникова. Загалом по Україні цього року ліквідують 10 вузів.

Про це в інтерв’ю «РБК-Україна» повідомив заступник міністра освіти Михайло Винницький.

Скорочення пов’язане передусім із демографічним спадом. Якщо 25 років тому щороку школу закінчували близько 800 тисяч учнів, то у 2024 році ця цифра становить близько 360 тисяч. За прогнозами, до 2028 року вона впаде до 250 тисяч. Винницький наголосив, що це не наслідок війни, а результат тривалого падіння народжуваності в Україні.

Крім того, мережа вишів була сформована з урахуванням значно більшої кількості вступників, тож нині в країні функціонує забагато університетів.

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— Вже зараз можу вам сказати, що 2038-го року у нас, ймовірно, буде 250 тисяч випускників шкіл. Їх більше не стане, бо вони вже народилися. А наша мережа вищої освіти побудована з урахуванням потенціалу 800 тисяч вступників щороку, тобто на кількість, яка була 25 років тому, — пояснив заступник міністра.

За його словами, середня чисельність студентів в українських ЗВО — 5,7 тисяч, тоді як у європейських — понад 10 тисяч.

Минулого року МОН уже скоротило 10 вишів. Ще 10 буде реорганізовано або об’єднано цього року. Мета — не економія коштів, а створення якісного освітнього середовища. Під час об’єднання ЗВО можуть отримати до 1,5 мільйона доларів інвестицій у наукове й навчальне обладнання.

— За минулий рік зі структури міністерства освіти, ми вже скоротили 10, цього року буде теж ще 10 вищих навчальних закладів. Ми маємо дійти до 100 закладів вищої освіти в нашій мережі до 2030 року, — розповів Михайло Винницький.

Конкретні навчальні заклади, які потраплять під укрупнення, поки що не називаються — рішення ухвалюється індивідуально на основі демографічного та фінансового аналізу.

— Хто до кого приєднається — це вирішується індивідуально. Минулого року був заклад, який мав менше тисячі студентів і з фінансової точки зору не міг себе утримувати. Ми його приєднали до іншого, більш потужного, — зазначив Михайло Винницький.

Він пояснив, що в Одесі функціонує 12 університетів при населенні, схожому на львівське — 900 тисяч осіб. У Львові — лише 4 державні ЗВО. Відтак, у планах — оптимізація мережі й в Одесі, зокрема, створення єдиного морського університету на базі об’єднання кількох нині окремих закладів.

— Одеський університет імені Мечникова має потужну академічну базу, тому його планують укрупнити, приєднавши інші заклади. Багато з них втратили галузеву специфіку, тож їх слід об’єднувати й розвивати як технологічні чи морські університети, — пояснив посадовець .

У міністерстві також зазначають, що надають час переміщеним університетам адаптуватися, однак із часом укрупнення зачепить і ці заклади, оскільки їхні показники погіршуються.

— Поки в цьому процесі ми даємо можливість прифронтовим і переміщеним університетам спробувати себе знайти. Але з кожним роком продовження війни бачимо, що самобутність переміщених університетів втрачається, як і їхні фінансові і наукові показники. Тому там з часом укрупнення також має відбутися, — переконаний Михайло Винницький.

Раніше Михайло Винницький спростував інформацію про начебто об’єднання Одеського національного медичного університету з з Одеським національним технологічним університетом.