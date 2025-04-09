У МОН спростували інформацію про об'єднання Одеського медуніверситету з технологічним

Будівля Одеського національного медичного університету. Ілюстративне фото: rectors.odessa.ua

Заступник міністра освіти та науки Михайло Винницький спростував інформацію про начебто об’єднання Одеського національного медичного університету з з Одеським національним технологічним університетом.

За його словами, це дезінформація, викликала хвилю занепокоєння серед працівників та студентів.

— Весь день працював в Одесі. Ранок почався з «червоного телефона» — купа повідомлень: чи правда, що я поїхав сьогодні у це славетне місто вина і пальміри, щоб об'єднати — увага! — медичний університет з харчовим (так-так — саме так). Шановні друзі Одесити! Це реально прикольно! Дякую, що розсмішили! Але майте совість!, — написав Михайло Винницький.

Посадовець підтвердив, що дійсно 8 квітня провів зустріч із колективом Одеського технологічного університету, однак жодного рішення про об'єднання з медичним університетом не приймалось.

— Я був вимушений людей заспокоювати, що повністю ще з глузду не з'їхав! Принагідно Віктор Ляшко мені ще зателефонував, спитати чи я може не потребую психологічного лікування, — додав міністр.

Напередодні візиту міністра до Одеси в деяких ЗМІ з'явилась інформація про злиття вишів.

Нагадаємо, що студенти Національного університету «Одеська юридична академія» не дозволили представникам міністерства освіти та ректору Одеського національного університету імені Мечникова В’ячеславу Трубі увійти до будівлі закладу.