Студенти юракадемії Ківалова не пустили до себе ректора університету імені Мечникова

У п’ятницю, 21 лютого, студенти Національного університету «Одеська юридична академія» не дозволили представникам міністерства освіти та ректору Одеського національного університету імені Мечникова В’ячеславу Трубі увійти до будівлі закладу.

Це сталося на тлі рішення Кабміну про приєднання юракадемії до університету імені І. Мечникова, пишуть «МикВісті».

Як пояснив генеральний директор директорату вищої освіти та освіти дорослих МОН Олег Шаров, уряд тільки минулого року ухвалив рішення про реорганізацію дев’яти закладів вищої освіти. При цьому процес перетворення університету може тривати навіть кілька років.

«Кабінет міністрів є засновником закладів вищої освіти і має повноваження, відповідно до закону, приймати такі рішення. Сьогодні є загальна державна політика щодо укрупнення вищих навчальних закладів», — сказав він.

За його словами, всі викладачі збережуть свої робочі місця, а студенти зможуть продовжити навчання без змін. Він зазначити, що головна мета візиту — донести рішення Кабміну до відома керівництва вишу.

Олег Шаров, генеральний директор директорату вищої освіти та освіти дорослих МОН. Фото: Альтернатива

Однак студенти юракадемії виступили проти такого рішення, наголошуючи, що його ухвалили без консультацій із ними. Вони вимагали пояснень і хотіли знати чи проводився аналіз доцільності такого об’єднання.

«Ми лягли спати, прокидаємося — в нас реорганізація, нас до Мечникова приєднують, що це таке?», — сказала одна зі студенток.

Потім вони заявили, що це «їх академія» та завадили держслужбовцю та ректору університету імені І. Мечникова потрапити в будівлю навчального закладу.

«Мені дуже сумно, що до нас не вийшов жоден представник керівництва закладу», — сказав наостанок Олег Шаров.

Студенти Національного університету «Одеська юридична академія». Фото: Альтернатива Студенти Національного університету «Одеська юридична академія». Фото: Альтернатива

Раніше повідомлялось, що Національний університет «Одеська юридична академія» приєднали до Одеського національного університету імені І.І. Мечникова. Відповідне рішення ухвалив Кабмін.