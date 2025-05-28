Зеленський призначив головою Вознесенської РДА депутат облради від «Нашого краю»
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- Світлана Іванченко
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0:28, 28 травня, 2025
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Олександр Кукуруза офіційно призначений головою Вознесенської районної держадміністрації Миколаївської області.
Відповідне розпорядження у вівторок, 27 травня, підписав Президент України Володимир Зеленський, пишуть «МикВісті».
У розпорядженні зазначено:
«Призначити Кукурузу Олександра Вячеславовича головою Вознесенської районної державної адміністрації Миколаївської області».
Нагадаємо, що Олександр Кукуруза — депутат Миколаївської обласної ради, обраний у 2020 році від політичної партії «Наш край».
Раніше повідомлялось, що Володимир Зеленський підписав укази про призначення керівником Сумської ОВА Олега Григорова, а Луганської ОВА — Олексія Харченка.
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