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Зеленський призначив головою Вознесенської РДА депутат облради від «Нашого краю»

Олександр Кукуруза (ліворуч). Архівне фото: «Наш край»Олександр Кукуруза (ліворуч). Архівне фото: «Наш край»

Олександр Кукуруза офіційно призначений головою Вознесенської районної держадміністрації Миколаївської області.

Відповідне розпорядження у вівторок, 27 травня, підписав Президент України Володимир Зеленський, пишуть «МикВісті».

Скриншот розпорядження про призначенняСкриншот розпорядження про призначення

У розпорядженні зазначено:

«Призначити Кукурузу Олександра Вячеславовича головою Вознесенської районної державної адміністрації Миколаївської області».

Нагадаємо, що Олександр Кукуруза — депутат Миколаївської обласної ради, обраний у 2020 році від політичної партії «Наш край».

Раніше повідомлялось, що Володимир Зеленський підписав укази про призначення керівником Сумської ОВА Олега Григорова, а Луганської ОВА — Олексія Харченка.

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