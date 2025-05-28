Україна потребує $30 млрд для виробництва зброї та дронів, — Зеленський звернувся до союзників

Військові випробовують безпілотник "Вампір" в Україні, фото: Getty Images

Зеленський закликав західних партнерів надати 30 мільярдів доларів для розвитку військового виробництва

Президент України Володимир Зеленський закликав західних союзників надати близько 30 мільярдів доларів до кінця 2025 року для розширення внутрішнього виробництва зброї та ефективного стримування наступу Росії.

Про це повідомляє агентство Bloomberg із посиланням на заяву глави держави під час пресконференції в Києві 21 травня.

«Ми ще не працюємо на повну потужність», — сказав Володимир Зеленський, уточнивши, що йдеться про «орієнтовну оцінку» фінансових потреб для досягнення військових цілей України.

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Президент наголосив, що український уряд зосереджується на внутрішніх зусиллях із виробництва озброєння, оскільки обсяги міжнародної допомоги скорочуються, а активність Росії на фронті, зокрема масовані ракетні й дронові атаки, зростає.

Одним із можливих джерел фінансування Зеленський назвав заморожені російські активи. За його словами, Київ планує закликати країни Групи семи (G7) пришвидшити рішення щодо використання прибутків від цих активів. Нагадаємо, минулого року G7 запропонувала пакет кредитів на 50 мільярдів євро, які можуть бути забезпечені прибутками з близько 300 мільярдів доларів заморожених російських коштів.

«Це активи країни, яка принесла війну на нашу землю. Я вважаю, що існує багато інструментів для фінансування українських воєнних зусиль», — сказав Володимир Зеленський.

Також Володимир Зеленський окреслив оперативні потреби: зокрема, збільшення щоденних дронових ударів по цілях у Росії з нинішніх 100 до 300–500, а також поповнення парку безпілотників до 1000 одиниць.

«Проблема не в виробничих потужностях, а у фінансуванні», — підсумував глава держави.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський заявив, що західні санкції стануть відчутними для російської економіки з початку літа 2026 року.