Росія відчує сильний вплив західних санкцій з літа 2026 року, — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента України

Президент України Володимир Зеленський заявив, що західні санкції стануть відчутними для російської економіки з початку літа 2026 року.

Про це він повідомив під час зустрічі з журналістами, пише «Суспільне».

«Червень 2026-го — ми всі сподіваємося, що війни вже не буде. Дуже. Але при цьому розуміємо, що економічне відчуття від санкцій у «рускіх» буде. Вже від тих, що прийняті. І вважаємо, що саме з того моменту, десь з літа 2026-го року, їх економіка буде це відчувати сильно», — зазначив Володимир Зеленський.

Водночас президент наголосив, що найбільшим викликом наразі залишається зростання російського військово-промислового комплексу.

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«Ми бачимо, що він не зможе зростати в наступному році, він буде зменшуватись. І буде зменшуватись постійно. Тобто економіка повністю зміниться, вони все будуть витрачати на війну», – додав Володимир Зеленський.

Він також наголосив на необхідності посилення санкційного тиску з боку Заходу, зокрема Сполучених Штатів.

«Ми чекаємо санкції від Сполучених Штатів Америки. Європа зробила, є 17-й пакет. Ми проговорювали деталі 18-го пакета, щоб він був сильнішим, поки що непублічно з колегами з Євросоюзу – з Урсулою фон дер Ляєн і з Антоніу Коштою. Мені здається, там можуть бути сильні речі. Якщо хтось з лідерів не заблокує, то можуть бути сильні речі», — сказав президент.

Володимир Зеленський також припустив, що затримка з новими санкціями США могла бути пов’язана з очікуваннями поступок від Росії.

«Я думаю, що Америка дуже сподівалася, і я думаю, що зараз трішки зменшене це відчуття у них — що Путін дійсно хоче закінчення війни», — зазначив президент України.

Нагадаємо, Європейський союз, 20 травня, затвердив 17-й пакет санкцій проти РФ. Основна увага — на тіньовий флот РФ і прибутки російської енергетики.

Тим часом президент США Дональд Трамп розглядає можливість запровадження нових санкцій проти Росії вже цього тижня.

Раніше Трамп уникав посилення тиску на Путіна, сподіваючись, що особисті зв’язки допоможуть досягти припинення війни. Проте після недавньої телефонної розмови з російським лідером, у ході якої той фактично відкинув можливість перемир’я, позиція президента США почала змінюватися.