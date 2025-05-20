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ЄС ухвалить 17-й пакет санкцій проти Росії, уже триває підготовка 18-го, — МЗС Естонії

Фото: UnsplashУ МЗС Естонії заявили, що ЄС затвердить 17-й пакет санкцій проти Росії. Фото: Unsplash

Європейський союз у вівторок, 20 травня, затвердить 17-й пакет санкцій проти РФ. Основна увага — на тіньовий флот РФ і прибутки російської енергетики.

Про це повідомив міністр закордонних справ Естонії Маргус Цакхна в соцмережі Х.

За його словами, президент Росії Володимир Путін не відмовився від агресивних цілей щодо України й прагне переписати кордони Європи. Він ігнорує заклики до припинення вогню та продовжує інтенсивні атаки на українську територію, тому ЄС готується до 18-го пакета антиросійських санкцій.

«Він відкинув пропозиції про припинення вогню і продовжує важкі атаки на Україну. Він зупиниться лише тоді, коли ціна стане нестерпною. Завтра ЄС ухвалить свій 17-й пакет санкцій, спрямований проти тіньового флоту та енергетичних доходів Росії. 18-й пакет вже готується», — зазначив міністр закордонних справ Естонії Маргус Цакхна.

Також він наголосив, що Естонія підтримує незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.

Нагадаємо, що 14 травня посли Європейського Союзу схвалили 17-й пакет санкцій проти Росії.

Крім того, Європейські країни наголошували, що готові утриматися від закликів до нових санкцій США проти Росії до моменту зустрічі між президентом України Володимиром Зеленським і російським лідером Володимиром Путіним у Туреччині.

Однак президент США Дональд Трамп заявив, що поки не планує посилювати санкції проти Росії після телефонної розмови з Володимиром Путіним.

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