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99% «обмежено придатних» після повторного проходження ВЛК є придатними до служби, — нардеп «Слуга народу»

Чоловік проходить медогляд. Ілюстративне фото: РБК-УкраїнаЧоловік проходить медогляд. Ілюстративне фото: РБК-Україна

Народний депутат України від фракції «Слуга народу», член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський заявив, що на сьогодні повторну військово-лікарську комісію пройшли більше половини «обмежено придатних».

Про це нардеп сказав під час брифінгу, пише «Інтерфакс-Україна».

— На сьогоднішній день ті громадяни України, які були до набрання чинності закону, яким ми скасували поняття «обмежено придатний» у військовий час, і запровадили «придатний» або «непридатний», пройшли повторне ВЛК, щоб бути визнаними  «придатним» або «непридатним», більше половини тих, хто свого часу був визнаний «обмежено придатним», — сказав Федір  Веніславський.

За його словами, в результаті повторного проходження ВЛК практично 99% визнаються придатними до військової служби, з них 50% визнані придатними до служби без будь-яких зауважень, а інша половина — придатними з певними застереженнями.

— Це свідчить про те, що свого часу можливість бути визнаним «обмежено придатним» була такою лазівкою для зловживань, — переконаний депутат.

Нагадаємо, що з травня 2024 року в Україні офіційно скасовано формулювання «обмежено придатний до військової служби». Усі чоловіки віком від 25 до 60 років, яким раніше було встановлено цей статус, зобов’язані пройти повторну військово-лікарську комісію до 5 червня цього року.

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