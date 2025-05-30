Кабмін уточнив правила відстрочки для педагогів та науковців під час мобілізації

Викладач з учнями. Ілюстративне фото: Pexels

Кабінет Міністрів уточнив порядок надання відстрочки від мобілізації для педагогічних і науково-педагогічних працівників. Зміни стосуються умов працевлаштування, тривалості відстрочки та процедури її продовження.

Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Зміни передбачають, що право на відстрочку від мобілізації мають:

наукові та науково-педагогічні працівники закладів вищої та фахової передвищої освіти, наукових установ і організацій, які мають науковий ступінь;

педагогічні працівники закладів фахової передвищої, професійної (професійно-технічної) та загальної середньої освіти.

Ключова умова для отримання відстрочки — працівник має бути офіційно працевлаштований на основному місці роботи з навантаженням не менше ніж на 0,75 ставки.

Відстрочка надається строком до одного року, але не довше, ніж триває мобілізація відповідно до Указу Президента або до моменту втрати особою законних підстав для відстрочки.

У разі продовження строку мобілізації працівник, який хоче подовжити відстрочку, має не пізніше ніж за тиждень до завершення попереднього терміну подати до територіального центру комплектування довідку про займану посаду та розмір ставки.

Нагадаємо, що Кабмін розширив можливості бронювання військовозобов’язаних. Відтепер підприємства, які забезпечують потреби ЗСУ, зможуть давати «бронь» для 100% своїх працівників.